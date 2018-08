Elecciones presidenciales Lavagna será candidato a Presidente en una alianza entre el PJ "no K" y la UCR "no M"

Así lo confirmó Duhalde con el apoyo tácito de Ricardo Alfonsín. Representará a los sectores desilusionados tanto con el kirchnerismo como con Cambiemos

El exministro de Economía, Roberto Lavagna, va a ser el candidato a presidente en 2019 de una coalición que represente al peronismo no K, sectores del radicalismo y algunos desilusionados con el proyecto político de Mauricio Macri.

Eso asegura el expresidente Eduardo Duhalde con el tácito apoyo de Ricardo Alfonsín quien, respetuoso de las internas partidarias, se limita a pedir por un pacto entre las mayores fuerzas políticas que, aparentemente, solamente Lavagna podría articular.

En una entrevista que Duhalde y Alfonsín le dieron al diario Perfil, el digente peronista confirma que Lavagna está convencido de candidatearse para ayudar a sacar al país del pozo económico y político en el que se encuentra, frente a lo que el expresidente considera una falta de experiencia por parte del gobierno de Macri.

“Lavagna, yo hablo permanentemente con él, yo no estaría diciendo lo que digo si no supiera de la voluntad patriótica que tiene,” explicó el dirigente del PJ, confirmando de primera fuente que el exministro de Economía de Néstor Kirchner tiene la intención de lanzarse por la Presidencia en los comicios del año que viene.

Según las últimas encuestas, Lavagna superaba a María Eugenia Vidal en imagen positiva, algo que también mencionó Duhalde en la conversación. A la vez, tanto el expresidente como Alfonsín están convencidos de que las impericias de Cambiemos se deben a la inexperiencia y que justamente es Lavagna quien, entre los llamados presidenciables, cuenta con la más amplía experiencia en materia de crisis.

“Hay muchos en la política nueva que creyeron que era fácil [generar acuerdos], parte de la sociedad creía que era fácil, y no es fácil la política. No es gobernar una empresa la política, no son 40 millones de empleados, son 40 millones de argentinos que piensan distinto,” concluye Alfonsín.