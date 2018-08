Marcha 21A Agustín Rossi, sobre la movilización por el desafuero de Cristina: "La convocatoria fue poco significativa"

Una multitud reclamó que se le quiten los beneficios legislativos a la senadora investigada por casos de corrupción. La expresidenta aceptó allanamientos

El jefe de bloque de Diputados del Frente para la Victoria, Agustín Rossi, se refirió a la marcha del 21A frente al Congreso, donde una multitud reclamó al Senado el desafuero de la expresidenta Cristina Kirchner, quien es investigada hoy por el juez Claudio Bonadio en la causa por el pago de sobornos en la concesión de la obra pública durante su mandato.

"La convocatoria fue poco significativa", dijo en Radio con Vos.

Sobre el allanamiento que solicitó el magistrado en las propiedades de la exmandataria, el diputado expresó que le parece una banalidad requerirlo con un mes de anticipación.

"El único efecto que tiene un allanamiento pedido con un mes de anticipación es el circo", apuntó.

El martes, una hora antes de la movilización, Cristina Kirchner publicó un texto en las redes sociales en lo que avisaba que aceptaba el allanamiento de sus casas en la ciudad de Buenos Aires y en Santa Cruz, pero le puso condiciones: que no se filme, que estén sus abogados y un senador que ella designe presentes en el momento del operativo, que no rompan nada y que si encuentran lingotes de oro o dólares, se los lleven, pero que no toquen sus joyas que son de uso personal.

Además, aclaró que el hecho de aceptar el allanamiento, "no implica convalidar la irracionalidad de las medidas dispuestas por Bonadio en su cruzada persecutoria contra mi persona, sino que tiene por principal objetivo terminar, de una vez por todas, con el show montado alrededor de estos allanamientos sin fundamentos".

Rossi también manifestó que no se imagina a Cristina presa, y sostuvo que a la "unidad" en la oposición la ve "con Cristina adentro".

Luego, contó por qué no cree en la base de la causa de los cuadernos de las coimas. "No creo en esos cuadernos, porque no puedo creer en fotocopias", concluyó minimizando las declaraciones de empresarios y exfuncionario kirchneristas "arrepentidos".