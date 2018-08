Cuadernos de las Coimas Cuáles son las tres propiedades de Cristina que Bonadio ya puede allanar tras recibir la autorización del Senado

La Cámara Alta confirmó la medida solicitada por el juez Bonadio. La expresidenta sufre un fuerte revés político y se debilita su imagen

El Senado avaló los allanamientos a las tres propiedades de Cristina Kirchner solicitados por el juez Claudio Bonadio. La solicitud fue aprobada -en general- por unanimidad con el voto de los 67 legisladores presentes.

Cambiemos y el bloque Argentina Federal no permitieron la inserción de los condicionamientos solicitados por el kirchnerismo en el texto final.

La carta enviada por la senadora del FpV-PJ a Labor Parlamentaria, en la que aceptó los operativos en sus domicilios pero puso condiciones, destrabó la sesión que no había reunido quórum la semana pasada, cuando sólo faltó un legislador para reunir el número necesario.

Tras la votación en general, los legisladores debían definir cómo resolvían las exigencias que planteó la exmandataria como evitar que haya cámaras de televisión en los procedimientos, y elegir a un senador o senadora como veedor.

El presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Dalmacio Mera, aclaró que el Senado “no será responsable” si se filtran imágenes de los allanamientos, y pidió a Bonadio “cuidar la diligencia” y respetar las garantías que otorga el Código Procesal.

El punto que trataba sobre los condicionamientos propuestos por la exmandataria se aprobó con 47 votos a favor y 20 en contra.

La senadora de Buenos Aires por Unidad Ciudadana fue una de las últimas oradoras y expresó ante la sesión que “voy a ser la primera senadora allanada”. “¿Me van a decir que creen que los arrepentidos están diciendo la verdad?” cuestionó la ex mandataria.

La ex presidenta ya había demostrado colaboración ante el pedido del Juez Claudio Bonadío en la jornada de ayer y publicó una carta en redes sociales expresando su postura. En ella le solicitaba al magistrado que no ingresen con cámaras o tomen imágenes, que haya un senador o senadora elegida por ella para que supervise el accionar durante el allanamiento e irónicamente, pidió que cuide las pertenencias y el estado de las propiedades en las cuales iba a ingresar.

Esta es la nota que acaba de presentar el presidente de nuestro bloque, Marcelo Fuentes, en la reunión ordinaria de labor parlamentaria del Senado de la Nación.https://t.co/RaSgxLT4NJ — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) 21 de agosto de 2018

El pedido de Bonadio

El juez Bonadio solicitó a la cámara la autorización para realizar los allanamientos en el marco de la causa de los cuadernos de las coimas, que salieron a la luz luego de que se conocieran las anotaciones de Oscar Centeno, ex chofer de Roberto Baratta en el Ministerio de Planificación que conducía Julio De Vido. Serán tres propiedades de la legisladora.

El allanamiento tiene como objetivo "corroborar los dichos de varios testigos" sobre espacios físicos en las dos propiedades ubicadas en Santa Cruz y en el departamento del barrio de Recoleta ubicado en Uruguay y Juncal. Además, se busca conocer la "estructura, espacios" de las propiedades como "posibles lugares de almacenamiento" de dinero. Por otro lado, se discutió la autorización de allanamiento en el despacho de Cristina el cual para la justicia, puede resguardar documentación valiosa para la causa.

En el medio de las posturas extremas, quedó el Bloque Justicialista, que se centró en la justificación de su voto favorable al pedido del juez federal pero defendió los reclamos que hizo Cristina Kirchner, como condiciones para acceder al allanamiento.

Internas e incomodidad dentro del peronismo

Previo a la votación, la inclusión de las condiciones pedidas por Cristina Kirchner en la resolución que finalmente se votó fue motivo de debate: Cambiemos no quería incluirlas, según expresó Laura Rodríguez Machado, y el kirchnerismo insistió, mientras que los justicialistas intentaron arbitrar en el conflicto.

"No son condicionamientos, son absolutamente razonables y compatibles con nuestro cuerpo jurídico", manifestó en este sentido el chubutense Mario Pais del bloque de PJ, y precisó: "Se debe establecer una adecuada responsabilidad y una adecuada cadena de custodia de la prueba para que no aparezcan desnaturalizadas y violentando el derecho a la intimidad". También sostuvo que "es razonable" que la senadora haya pedido "que no se le destruya la casa" y consideró que "no parece irrazonable la presencia de un senador" porque "esta misma medida la tiene consagrada el Código Procesal para cualquier abogado".

Desde el Frente para la Victoria-PJ llovieron críticas a Bonadio. Una de las más duras provino de la chaqueña María Inés Pilatti Vergara, quien le recomendó al magistrado: “Escanéate la cabeza, en una de esas te surge que te queda una neurona de sensatez republicana”.

Pilatti también dedicó un mensaje a sus excompañeros del bloque peronista: “Pueden tratar de justificar su accionar con la transparencia, con la anticorrupción, con querer quedar bien con las señoras gordas que se pronunciaban anoche frente al Congreso, pero ¿saben qué? En los barrios desde donde nosotros venimos eso se llama traición. Y de la traición no se vuelve”.

Por el bloque Justicialista, el formoseño José Mayans -cercano a Cristina- vinculó la causa de los “cuadernos de las coimas” al “64% de imagen negativa” que según él acumula el Gobierno. “En el momento que había un desplome muy fuerte del Gobierno salió este tema para contener la caída”, sugirió.

Mayans alertó que “no hubo sorteo” del juez de la causa y además señaló que a la exmandataria “se la declara culpable antes del proceso”.

Pedido de "inhabilidad moral"

Al comienzo de la sesión, el senador por Santa Cruz de Cambiemos, Eduardo Costa, solicitó en el recinto un pedido de preferencia para que en una próxima sesión se aborde la exclusión de Cristina Fernández de Kirchner del cuerpo por “inhabilidad moral”. El legislador nacional realizó su moción en la Cámara Alta en la previa al debate por la autorización de los allanamientos en tres domicilios de la ex presidenta que solicitó el juez Bonadio.

El "pedido de preferencia" es la solicitud formal que puede realizar un senador en el inicio de cualquier sesión para que se trate lo antes posible un proyecto en particular. Para prosperar, el planteo debe contar con el apoyo del bloque peronista que comanda Miguel Ángel Pichetto.

El senador de Cambiemos Esteban Bullrich recurrió a la metáfora del flan para referirse a la causa de los cuadernos y advirtió que “esto no es nuevo, no es una película ni una serie de Netflix: es la realidad”.

El legislador del Pro señaló que en su momento las denuncias de corrupción “no avanzaron porque repartieron flan. Flan para el juez, flan para el fiscal, flan para el periodista militante: flan para acallar a quienes denunciaban la corrupción. Flan, flan, flan”.

“Y como todo cocinero sabe -siguió-, cuando uno cocina mucho flan en algún momento se queda sin huevos, y en Argentina hubo escasez de huevos para que avanzaran las causas de corrupción. Faltó coraje”, aseveró el bonaerense.

Bullrich sostuvo que con la corrupción “la confianza entre dirigentes y ciudadanos se rompe”, y luego aseguró que “las causas que se están investigando no son nuevas” y “no fue solamente en Santa Cruz”, como denunció momentos antes su par radical Eduardo Costa.

Las casas de Cristina

Entre las propiedades de la expresidenta, la más conocida es la ubicada en Uruguay y Juncal, en pleno barrio porteño de La Recoleta. Se trata de un inmueble de 280 metros cuadrados en la que vive la senadora desde 2015. Según la Justicia, el departamento fue alquilado en 2009 por Lázaro Baez.

En los cuadernos de Oscar Centeno figura que Roberto Baratta hizo 72 entregas por 60 millones en sólo cuatro años.

El segundo inmueble es de Mascarello 443, en Río Gallegos, residencia de la expresidenta cuando visita la capital santacruceña. Tiene 892 metros cuadrados de superficie total y está valuada en u$s570.000, aunque pagó por ella u$s250.000 según consta en la inmobiliaria Los Sauces SA, perteneciente a la familia Kirchner.

Además, posee 348 metros cubiertos, un garage cubierto, una sala de trabajo, quincho cocina y jardín. En planta baja posee un lavadero, un toilette y baño principal, mientras que en la planta alta hay tres dormitorios, uno con baño en suite e hidromasaje.

La tercera propiedad es la situada en la calle Pedro Agostini en El Calafate. Está compuesta por dos plantas y grandes ventanales que dan al jardín. Allí también se cree que se recaudaban fondos provenientes de las coimas.stá al lado del hotel boutique Los Sauces que se fue expandiendo hacia terrenos pertenecientes a Lázaro Báez. Su valor oficial es de $ 17.400.000.