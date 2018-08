Se define su allanamiento El show de Cristina: "cualquieras y cualquieros" y las otras frases que dejó en su acalorado discurso

La exmandataria comparó su situación con la de los sobornos por la "Ley Banelco" de flexibilización laboral durante el gobierno de la Alianza

La Cámara Alta debatía esta tarde sobre los allanamientos a los domicilios de la expresidenta Cristina Kirchner, cuando la senadora investigada por el juez Claudio Bonadio en el marco de los "cuadernos de la coima" sobre la cartelización de la obra pública durante los gobiernos kirchneristas.

A continuación, algunas de las frases destacadas del discurso de la líder de Unión Ciudadana:

- "En el año 2001, se allanó a un senador por el escándalo de los sobornos. No es cierto, esta es la primera vez que se va a allanar la vivienda de los senadores"

- "Lo que provocó la renuncia del vicepresidente de la primera alianza, 'Chacho' Álvarez, el mayor escándalo que se haya tenido memoria, ni siquiera en esa oportunidad se allanó la vivienda de ningún senador".

- "En ese momento (2001), no se podía tomar declaración indagataria. No solamente no se allanó a nadie, sino que modificaron la ley de fueros. Saben por qué lo recuerdo. Porque yo había dejado de ser senadora".

- "Fui la primera senadora allanada, la primera presidenta mujer y la primera senadora despedida del bloque".

- "18 años después, sentada en el mismo recinto, quiero decir que también estamos ante un gran problema político. No estábamos hablando en la ciudad de Buenos Aires, sino en Oslo, la capital de Noruega"

- "Estamos discutiendo sobre un libro de derecho. Estamos ante titulares que (el juez, Claudio) Bonadio y (el fiscal Claudio) Stornelli van a poner presos a los empresarios. Somos hombres y mujeres grandes. ¿Ustedes creen que los que están arrepentidos están diciendo la verdad?".

- "¿Creen que la cartelización de la obra pública empezó el 25 de mayo de 2003? ¿En serio? Es la República Argentina que preside Mauricio Macri, no Konrad Adenauer".

- "Gobierna Mauricio Macri, el hijo de Franco, el primo de Ángelo Calcaterra, el hermano del alma de Nicky Caputo", señaló la ex mandataria para relacionar al Presidente con contratistas de la obra pública.

- "Saben cómo supe que estaba en esta causa. Cuando encuentro en un titular de un diario, que un empresario pagó 600.000 por un decreto que había firmado".

- "Se da la utilización del poder judicial como un instrumento de persecución y proscripción de las fuerzas del sector popular. El juez Bonadio es un instrumento, un títere".

Te puede interesar "Cargaron 100 kilos de cocaína en el Tango 03 por pedido de Aníbal Fernández"

- "No me van a hacer arrepentir. Si creen que con los Bonadios, con los desafueros me van a hacer arrepentir, no lo van a hacer. No me voy a arrepentir".

- “A Lula lo metieron preso porque ganaba las elecciones. Eso a mí me suena y mucho”. Y para complementar esta visión sudamericana, agregó: "Esta instrumentación del poder judicial que se da aquí en la Argentina, que se da en Brasil y en Ecuadero, es una estrategia regional".

- "Si los cualquieras o cualquieros votan lo que quiere el poder, nadie va preso".

- “Ustedes celebraron el dólar futuro y los que vamos a juicio somos nosotros. Nos toman a todos por estúpidos”.

- "A usted, señora presidenta (dirigiéndose a Gabriela Michetti, presidenta del Senado) le fueron encontrados bolsos con dinero. ¿Le allanaron la casa?". Y agregó: "Si es oficialista o hace lo que quiere Cambiemos, no tendrá problemas (con la Justicia)".

- "No me arrepiento de nada de lo que hice. De lo que me arrepiento es de no haber sido lo suficientemente inteligente o amplia para poder persuadir de que lo que estábamos haciendo había mejorado la situación de muchísimos argentinos y la posición del país".