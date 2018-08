Casos de corrupción CFK le recordó a Michetti los bolsos con dinero que le encontraron en su casa y ella le contestó: "La realidad habla por sí sola"

Durante la sesión en el Senado por los allanamientos que ordenó Bonadio a las propiedades de Cristina, la acusada se convirtió en la acusadora

Protagonista de la jornada, la expresidenta y actual senadora Cristina Kirchner participó de la sesión del Senado en la que se debatía la autorización a la Justicia para que allane sus inmuebles.

En medio del debate, apuntó contra la titular de la Cámara alta, Gabriela Michetti, a quien le recordó que "le fueron encontrados en su casa bolsos con dinero".

"Es lícito que haya gente que no me quiera, pero lo que no es lícito es que se quiera hacer parecer que estamos en un sistema justo. La paridad debe ser con todos", recalcó Cristina.

"A usted, presidenta, le fueron encontrados en su casa bolsos con dinero. Nadie le allano su casa. Su empleada dijo que se veían siempre bolsos", le lanzó la exmandataria a la vicepresidenta.

La senadora del FPV se refirió al robo de $245.000 y u$s50.000 de la casa de Michetti que se conoció en 2016, a lo que siguió la declaración de una empleada doméstica de la funcionaria de Cambiemos que, según trascendió, había dicho que era "habitual guardar plata en bolsos" dentro de su casa.

Además, la exmandataria recordó que "por una causa similar la ministra Felisa Miceli (titular de la cartera de Economía durante el gobierno de Néstor Kirchner) renunció y fue juzgada".

Poco después, la Vicepresidenta le respondió a la senadora del FPV por medio de su cuenta en la red social Twitter: "Todo mi patrimonio es la casa en el barrio Balvanera de la Ciudad de Buenos Aires, en la que vivo hace 25 años. La realidad habla por sí sola".

Todo mi patrimonio es la casa en el barrio Balvanera de la Ciudad de Buenos Aires, en la que vivo hace 25 años. La realidad habla por sí sola. — Gabriela Michetti (@gabimichetti) 23 de agosto de 2018

En noviembre de 2015, la actual vicepresidenta denunció que mientras se llevaron a cabo las elecciones presidenciales fue víctima de un robo en su casa, en el que le sustrajeron $245.000 y u$s50.000, producto de donaciones a una fundación que preside y de un préstamo particular. Cerrada la causa en abril de 2017, Michetti explicó: "Se trataba de un préstamo que había recibido de Juan (mi pareja), para el pago de una maestría que yo quería regalarle a mi hijo ya que concluía su carrera de grado en esos meses. Este préstamo está debidamente documentado en nuestras declaraciones juradas".