Salarios vs inflación Por la situación "crítica", Bancarios reabrió paritarias y cierra una suba del 28%

El gremio activó la cláusula de revisión por la inflación y negoció un nuevo incremento del 8% en dos tramos a pagarse en agosto y septiembre

Por el aumento de la inflación, el gremio bancario firmó este martes un adicional del 8% en dos tramos, luego de haber obtenido un 20% en lo que va del año. Así la suba obtenida a lo largo del año sería del 28%. Se trata de un incremento que se pagará en un tramo del 4% a partir del 1 de agosto y otro igual a partir del 1 de septiembre.

Los bancarios informaron en un comunicado que "se alcanza así un 28% de aumento al 1 de setiembre con relación a diciembre del 2017". No obstante, las subas se aplicarán sobre los salarios de diciembre, es decir que no no son acumulativas.

El acuerdo fue sellado con los bancos privados argentinos nucleados en la cámara ADEBA en cumplimiento de la cláusula de ajuste establecida en el acuerdo paritario.

Por otra parte, las partes acordaron seguir monitoreando la evolución de los precios y la posibilidad de nuevos incrementos salariales en caso de que la inflación sea superior a la paritaria. "Se ratificó asimismo la continuidad de la cláusula de actualización, toda vez que la evolución del Índice de Precios al Consumidor supere el 28%", dijo el sindicato.

Ahora, el sindicato buscará replicar el acuerdo en los próximos acuerdos con el resto de las cámaras y entidades.

"De esta manera nuestra organización sindical, en el marco de una situación extremadamente crítica, garantiza la defensa del poder adquisitivo de los salarios bancarios", señaló la organización gremial.