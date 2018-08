Coimas en la "era K" Patricia Bullrich: "Nos hablaron de dinero enterrado en containers"

La ministra Bullrich habló sobre los primeros datos recibidos a partir de la recompensa que se ofreció para quienes den información útil sobre la causa

En las últimas horas, el Gobierno aumentó la recompensa para todos aquellos que aporten información valiosa para seguir la ruta del dinero de la corrupción durante el kirchnerismo que hoy está centrado en la causa del juez Claudio Bonadio que investiga el pago de sobornos en la concesión de obra pública en la gestión anterior.

En este marco, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, dio detalles sobre los primeros datos que se recibieron a partir de esas llamadas.

Según detalló tuvieron "1.036 llamados que coinciden en 10 o 12 direcciones y nombres de quiénes eran las fuentes de recaudación, o cómo eran los caminos de la recaudación".



Además, Bullrich precisó otra hipótesis sobre el lugar físico en donde se guardaría el dinero, siempre a partir de la información recibida en los llamados: "Nos hablaron de dinero enterrado en containers. El dinero en efectivo, cuando no entra en circuitos como paraísos fiscales, tiene este tipo de lugares, se entierra".



Por otra parte, la funcionaria de Cambiemos defendió el accionar de las fuerzas de seguridad durante los allanamientos a las propiedades de Cristina Kirchner: "Se actuó con la profesionalidad de siempre, no hay nada en contra de la ex presidente, se hacen allanamientos todos los días".

Te puede interesar Uno de los choferes no escribió, pero le sacó fotos a los dólares

Respecto a los cuestionamientos de la senadora sobre esos procedimientos, cerró: "Hay una decisión de la expresidenta y sus abogados de tratar de desacreditar a la Justicia y a las fuerzas policiales por el trabajo que están haciendo".

Cristina Kirchner aseguró que durante el procedimiento realizado en El Calafate por orden del juez federal Claudio Bonadio se llevaron "las bandas y bastones presidenciales" que utilizó en su mandato y también los de Néstor Kirchner.

En un breve mensaje en las redes sociales, la ex presidente sostuvo que se trata de una "violación de los derechos y garantías sin límite".

Greborio Dalbón, uno de sus abogados, insistió en las últimas horas en que durante el allanamiento en Recoleta fue dejada una "sustancia tóxica", aunque en este caso consideró que fue una "negligencia que no se puso en el acta" de la Policía Federal.

"Pero lo de El Calafate es realmente una provocación. Les pido por favor que agarren la Constitución Nacional y se la pongan a leer, porque esto del juez es pisotearla", declaró entrevistado en C5N.