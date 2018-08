El cuarto en la era Macri La CGT lanzó un paro nacional para el 25 de septiembre, presionada por Moyano

La huelga será por 24 horas y sin movilización, según confirmó el triunviro Héctor Daer. La medida debe ser ratificada por el Consejo Directivo

La CGT definió este que el martes 25 de septiembre realizará un paro general para repudiar la situación económica y social de la Argentina, por lo que será la cuarta medida de fuerza de esta naturaleza en lo que va del Gobierno del presidente Mauricio Macri. Minutos después del anuncio, Hugo Yasky confirmó que las dos CTA impulsan un paro de 36 horas el 24 de septiembre, con movilización.

La propuesta, que será ratificada por el Consejo Directivo de la central obrera, surgió del Plenario de Secretarios Generales que se llevó a cabo esta mañana en el Teatro Empire, de La Fraternidad, ubicado en el barrio porteño de Monserrat.

Pese a que en un comienzo se había señalado que la medida sería el 24 del próximo mes, finalmente se modificó la fecha para evitar que cayera lunes y recibir cuestionamientos y acusaciones por la cercanía con el fin de semana.

"El paro el día 25, por 24 horas, sin movilización", confirmó el integrante del triunvirato cegetista Héctor Daer.

La convocatoria se da en medio de la dura situación económica y social que enfrenta el Gobierno, así como también en el marco de la profunda interna del movimiento obrero entre dialoguistas y combativos: ese enfrentamiento llevó a que Hugo y Pablo Moyano decidieran retirar a Camioneros del Consejo Directivo de la CGT.

"Halcones, palomas y cuervos parece que se quieren comer a la CGT. Hay algunos que creen que si no son la conducción, la CGT no sirve. La CGT no está solo para luchar: somos los responsables de que la democracia continúe. Acá están los confederados, no vamos hacia ninguna unidad con entidades que no pueden ni siquiera estar juntas entre ellas", afirmó el anfitrión del encuentro, Omar Maturano, en un mensaje dirigido a Moyano y su acercamiento a las dos CTA.

Asimismo, el líder de La Fraternidad defendió la decisión de la central obrera de reunirse con los representantes del Fondo Monetario Internacional (FMI).

amioneros empuja un paro de 36 horas junto a las dos CTA. Esa sería la medida que anunciarán hoy en rueda de prensa desde las 13 en la sede de la CTA de los Trabajadores de la calle Piedras al 1000, según indicó Pablo Micheli en su cuenta de Twitter.

A esa misma hora se espera que esté finalizando el plenario de CGT en el Teatro Empire, en donde el triunvirato busca evitar una fractura y definir si lanza medidas, como le reclaman los sindicatos duros.

Duro documento

Horas después de que difundiese la medida de fuerza, la CGT hizo público un duro documento con el que justificó su accionar. "Nadie puede estar tranquilo ante la peligrosa deriva económico-social de un gobierno que no acierta a encontrar una salida a la crisis".

"Ya no se trata solamente del incumplimiento de muchas de las promesas formuladas durante la campaña, sino de la falta de solución de aquellos problemas que venían a resolver, sumando, en cambio, otros de igual o mayor complejidad, colaborando en su génesis", planteó la central obrera en el extenso texto que difundió después del plenario de secretarios generales.

Además, señaló que el empleo está "atravesando una curva descendente como consecuencia de la destrucción de puestos de trabajos formales y no formales, multiplicándose en forma aritmética la generación de trabajo precario, lo que se puede observar en cada región del país".

Sobre la inflación, la entidad de la calle Azopardo alertó que "está descontrolada, sepultando la afirmación del Presidente de que era ´una cuestión sencilla de resolver´", en alusión a unos dichos de Macri en la época de su campaña presidencial de 2015.

A su vez, se añadió que "no hay modo de comprender el actual esquema de tarifas en la energía y el transporte que recae de modo brutal sobre los hogares", y consideró que "urge retrotraer" los valores de los servicios públicos al 1 de diciembre de 2017 como planteaba la ley que aprobó la oposición en el Congreso y el mandatario luego vetó.

"A esto se suma la brutal devaluación de la moneda, cuyo efecto hace estragos sobre el poder adquisitivo de los trabajadores", agregó.

Por otro lado, en el documento de cinco páginas, la CGT exigió al Gobierno "la pronta reactivación de la obra pública como gran sustento de la inversión del Estado, que permite no solo mejorar la calidad de vida de aquellas comunidades a las que va dirigida, sino también la generación de fuentes de trabajo genuinas, en forma directa e indirecta".

En el documento también se reclamó por la situación de los jubilados y de los docentes, y se insistió a la Casa Rosada en no avanzar con una reforma laboral. Por último, la CGT se quejó de "una dura ofensiva contra los gremios, dejando al descubierto el objetivo de desactivar la protesta social".

Apoyo de la CTEP

La organización social Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) anunció que apoya el paro general convocado por la CGT y señaló que a partir de los próximos días va a "discutir la forma de acompañamiento" a la medida de fuerza.

"Adherimos al paro convocado por la CGT. Ese día realizaremos una jornada nacional de lucha en todo el país. Ante la grave crisis social y laboral que atraviesa Argentina es necesario profundizar la unidad con todos los sectores del movimiento de trabajadores", sostuvo Esteban "Gringo" Castro, secretario general de la CTEP.

En un comunicado, Castro dijo: "En los próximos días convocaremos asambleas nacionales para discutir la forma de acompañamiento del sector a la medida"".

Se espera que también sumen su adhesión al paro de la CGT otras organizaciones sociales que viene actuando en bloque con la CTEP, como Barrios de Pie y la Corriente Clasista y Combativa (CCC).

Presión de Moyano

Por su parte, la CTA anunció un paro de 36 horas. Se iniciará el lunes 24 y será con movilización a Plaza de Mayo. Luego se plegará a la medida del 25, que lanzó la CGT.

El sindicato que lidera Hugo Moyano abandonó el lunes la conducción de la central obrera, en desacuerdo con la postura de los sectores dialoguistas de no activar rápidamente un “plan de lucha” contra las políticas del Gobierno.

De la huelga se espera que participen, además de los gremios de las dos CTA, Camieneros y otras organizaciones que integran la Multisectorial 21-F que vienen edificando los Moyano.

"Hay un plan sistemático de hambre", aseguró Hugo Yasky en conferencia de prensa.