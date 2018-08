Elecciones presidenciales Marco Lavagna avala candidatura de su padre "si hay un acuerdo político serio"

El primero en lanzarlo a la carrera electoral fue Eduardo Duhalde. “Es el cisne negro de la política argentina, lo votan todos", aseguró

Este fin de semana, el expresidente Eduardo Duhalde propuso a Roberto Lavagna como candidato para las elecciones de 2019: “Es el cisne negro de la política argentina, lo votan todos", aseguró.

Días más tarde, su esposa, Hilda "Chiche" Duhalde insistió con la idea de un Roberto Lavagna como aglutinador de la oposición para derrotar a Mauricio Macri. Hasta el momento, el exministro de Economía de Néstor Kirchner y candidato de la UCR en 2007 hizo silencio, pero quien si habló fue su hijo y diputado del Frente Renovador, Marco Lavagna.

"La Argentina necesita un acuerdo político en serio, donde se pongan a la altura de las circunstancias para poder afrontar esta situación toda la dirigencia del país", dijo en diálogo con el diario perfil y enumeró: "La política, la empresaria, la sindical y la intelectual tienen que sentarse a la misma mesa".

"Si se diera este contexto, el cual hoy lamentablemente no veo que se esté dando, mi padre podría ser parte de un proyecto siendo una pieza importante en ese proceso", analizó Lavagna dejando en claro las cuestiones que habría que resolver antes de lanzarse a la carrera por la Casa Rosada.

En ese sentido, aclaró que "si solo es proponer nombres por nombres, no, porque no sirve seguir buscando salvadores que aporten solucionen mágicas que ya vemos que no existen".

Teniendo en cuenta la vorágine de la política argentina, el legislador pidió "encarar un proceso elaborado para no seguir con la política de poner parches y que dentro de 4 años venga otro gobierno y tire por la borda todo lo que hizo el otro. Argentina necesita previsibilidad".