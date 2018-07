Video: cómo hace Mick Jagger para mantenerse en forma a los 75 años

El carismático cantante de los Rolling Stones cumplió 75 años esta semana y sigue sorprendiendo con su vitalidad y despliegue sobre los escenarios. Ante esto, muchos se preguntan cuál es el secreto de su prolongada juventud.

El hecho es que antes de cada gira Mick Jagger corre entre 10 a 12 kilómetros diarios, lo que complementa con sesiones semanales de natación, bicicleta y kick boxing, además de un programa de acondicionamiento en un gimnasio.

Para manejar el equilibrio asiste al menos dos meses antes de los conciertos a clases de yoga y pilates. Su rutina fitness no es azarosa, sino diagramada y controlada por Torje Eike, su entrenador personal, quien tuvo entre sus clientes a atletas olímpicos y equipos profesionales de fútbol.

En cuanto a las comidas, su dieta fue diseñada a semejanza de los deportistas de alto rendimiento.

Su régimen se compone de pan integral, papas, arroz, legumbres, pasta, pollo y pescado, todos alimentos ricos en carbohidratos y que funcionan como fuente de energía para potenciar sus músculos.

Warming up the stage at Croke Park, see you on Thursday #StonesNoFilter #CrokePark #Dublin #Ireland pic.twitter.com/HVtaJNEzFS