Un falso Warren Buffett causa furor en Twitter

Abrió su cuenta hace unos tres días y no sigue a nadie. Y para el mediodía de este martes ya tenía 231.000 seguidores. Se hace llamar "Warren Buffet" y, aunque no es el famoso multimillonario, sus consejos hacen furor en Twitter.

@warrenbuffet99, una cuenta de Twitter falsa con el nombre del empresario estadounidense mal escrito (le falta una "t" al apellido) ya suma miles de mensajes compartidos y favoritos.

En su cuenta hay 67 tuits, pero el primero fue la señal de largada hacia el éxito: un listado de diez consejos para los jóvenes: leer y escribir más, mantenerse sano y en forma, practicar los discursos en público o no eres tu trabajo... etc.

Todo bajo la firma de "Warren Buffet". Y la lista se viralizó. Después de todo, muchos creyeron que eran los consejos de uno de los hombres más ricos del mundo. Para cuando se supo que no era el verdadero magnate, el éxito de todas formas ya se había instalado.

Here's what's cool:



1 saying 'thank you'

2 apologizing when wrong

3 showing up on time

4 being nice to strangers

5 listening without interrupting

6 admitting you were wrong

7 following your dreams

8 being a mentor

9 learning and using people's names

10 holding doors open