Queremos flan Alfredo Casero habló del dólar y dio su receta del flan perfecto

El actor se refirió al revuelo que se armó por su metáfora y anticipó que la escalada de la moneda extranjera "es un termómetro falso"

"Hacen falta 12 huevos, 13 cucharadas de azúcar...", comenzó Alfredo Casero su receta del plan perfecto. En medio del revuelo que se armó por su metáfora y quedar en el centro de la escena, el actor destacó que "si sirvió para que a alguien se le aclarara la mente, mejor". Además, analizó la escalada del dólar.



"Quise explicar algo muy claro, no escribí nada en la historia. Es humor gráfico que terminó siendo real. Quino hubiese puesto un tipo con un cartel que diga 'Queremos flan'", explicó el humorista. Y luego bromeó: "El flan que yo hago es perfecto y lo comparto con la gente que necesita".



En relación a la escalada del dólar, anticipó que "va a pasar como pasamos cosas terribles en los anteriores gobiernos".



"El dólar es estar viviendo atento a otra moneda. No es norteamericana, es de los bancos y un termómetro falso", agregó.



Casero dijo presente en la masiva marcha que se realizó para reclamar el desafuero de Cristina Kirchner, el día anterior a la votación en el Senado. Al respecto, lanzó una advertencia para Miguel Angel Pichetto, quien le restó importancia a las protestas en el Congreso.





"Tienen que legislar para nosotros, el pueblo. Vos te debés a la gente que está ahí afuera. No como dijo Pichetto que 'no importa que nos hagan marchas'. ¿Quién te las están haciendo, uruguayos? Tengan mucho cuidado. Esa es una advertencia para estos payasos", manifestó en TN.



​"Esa gente es la que vota y que te da el poder. No vaya a ser que se demuestre que en realidad el pueblo tiene la verdadera incidencia. Los senadores deberían más escuchar al pueblo que al propio partido que defienden", reclamó el humorista.



Además, criticó a quienes se suman al "club del helicóptero" y piden la salida anticipada de Macri. "Pierden el tiempo, están desoyendo a un pueblo que no va a permitir que eso pase. Ya pasamos por eso. No se puede hablar de eso. No somos boludos, somos el pueblo que no son ellos. Yo hablo con el corazón y hay mucha gente que piensa como yo".