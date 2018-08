Mensajería instantánea Aprenda a enviar un WhatsApp sin necesidad de añadir el número a los contactos

Se trata de un método muy útil para muchas personas que sólo quieren abrir una conversación esporádica en la aplicación de mensajería instantánea

Se trata de uno de los problemas más habituales en WhatsApp. La aplicación sincroniza los contactos, una práctica habitual para los usuarios de Android e iOS, porque para comunicarse con alguien en esta plataforma, primero se debe añadir a los contactos.

No obstante hay un modo de saltarte este paso. Se trata de un método muy útil para muchas personas que sólo quieren abrir una conversación esporádica en WhatsApp, sin añadir a ese contacto a su agenda de manera previa.

Antes de nada, hay que tener en cuenta factores importantes. Uno es la privacidad de la aplicación. Una de las opciones de privacidad permite a cualquier usuario ocultar algunos aspectos de su cuenta como su foto principal, o la última hora de conexión.

Todo ello puede que se encuentre bloqueado para aquellas personas que no se encuentran en la lista de contactos.

Por este motivo, cuando inicie una conversación con una persona que no tiene su número, podría tener una visión limitada de su perfil. Además, tenga en cuenta que cuando la otra persona recibe el mensaje suyo, dispondrá de las opciones de b

¿Cómo conversar por WhatsApp con cualquier número, aunque no lo tenga en sus contactos? Vaya al navegador de su teléfono móvil. A continuación, pulse en la barra de direcciones y escriba la siguiente dirección: https://api.whatsapp.com/send?phone=NUMERO .

Cambie NUMERO en la dirección anterior por el número de teléfono al que desea llamar. Tenga en cuenta de no olvidarse del prefijo internacional. Dependiendo del país al que llama a su contacto deberá de poner uno u otro. Por ejemplo, en la Argentina es 54.

Esto quiere decir que si intenta escribir al número de WhatsApp 123 456 789, primero deberá escribir https://api.whatsapp.com/send?phone=54123456789 en el caso de que este celular pertenezca a alguien en la Argentina.

No hace falta añadir espacios, guiones o resto de signos o elementos. Únicamente basta con escribir los dígitos del número de teléfono con el prefijo delante. Una vez hecho el paso anterior, se abrirá una ventana en el navegador o se abrirá directamente la ventana de conversación.

Ahí podrá empezar a escribir y enviar el mensaje pulsando sobre la opción de Enviar mensaje. Esto abre WhatsApp y, si el número de teléfono que introdujo es correcto, se abre una conversación con esa persona. Como el destinatario no lo conocerá si no lo tiene en sus contactos, no estará de más presentarse en primer lugar.