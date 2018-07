Trucos WhatsApp: Cómo cerrar tu cuenta remotamente si te roban el celular

En los teléfonos no sólo tenemos datos importantes como nuestros contactos, también almacenan nuestra agenda, redes sociales e información bancaria

Perder o que te roben el celular es una de las peores pesadillas que tienen las personas que viven pegados a su smartphone.



En los teléfonos inteligentes no sólo se almaceban datos importantes como nuestros contactos o direcciones, también se guarda la agenda, redes sociales, información bancaria, entre otros datos.



El primer paso siempre es bloquearlo mediante iCloud o Google, dependiendo su sistema operativo.



Pero, aún se podrá tener acceso a sus cuentas y aplicaciones si no tenían un método de seguridad activado. Por ejemplo, el patrón de desbloqueo, huella digital, nip o código.



Entonces, ¿qué hacer para cerrar su cuenta de WhatsApp y que nadie pueda usarla o espiarla?



El problema es que no puedes “desactivar” la cuenta tú mismo: tienes que enviarle un correo a WhatsApp.



- El primer paso es llamar a la compañía telefónica y reportar tu número de teléfono y chip.



- Después, se debe escribir al correo “[email protected]” con el asunto “Teléfono robado/extraviado: Por favor desactiva mi cuenta”.



- En el correo se debe añadir el número telefónico -el mismo asociado a tu cuenta- en formato internacional.



- Es decir, con todo el código de país iniciando por el signo +.



- Inmediatamente, WhatsApp procederá a desactivar tu cuenta temporalmente.



- Para volver a activarla, tendrás que recuperar tu número telefónico en una nueva tarjeta SIM y entrar a WhatsApp.



- La app te mandará un SMS para activar tu cuenta, así como la primera vez que la usaste,



- Si no se reactivas en menos de 30 días, esta quedará eliminada por completo.



Mientras se encuentre desactivada; tus contactos podrán continuar enviándoles mensajes que verás en cuanto la actives de nuevo, señala el sitio FayerWayer.