PARÁMETROS EN INTERNET Métricas en el comercio electrónico: “Si no se mide, no se hace”

Es clave medir y analizar para poder saber en qué situación se encuentra el negocio, hacia dónde va y corregir a partir de los resultados

Los pronósticos sobre el comercio electrónico nos hablan de un futuro optimista. Según cifras de eMarketer, el valor de las ventas globales en línea superarán en 2018 los 2.700 millones de dólares.

Sin embargo, en un entorno donde se multiplican los jugadores y se complejizan los escenarios, habrá que saber jugar para sacar ventaja. Un gran diferencial para ganarle a la competencia será saber analizar y actuar a partir de métricas. Estas nos hablan de los comportamientos e intereses de las personas.

Sobre todo en el caso del mercado en línea donde el gran volumen de audiencia nos hace imposible tomar contacto con cada uno de los usuarios de manera directa, pero a la vez nos brinda un caudal de datos de inmenso valor que, transformado en información, orienta a nuestro ecommerce en el rumbo correcto.

Identificada la oportunidad que representan las métricas, el primer paso será elegir las que realmente nos permitan tomar decisiones y tengan valor para nuestro negocio. En el mundo en línea todo se puede medir. Por ello, es importante segmentar las audiencias de compradores y entender el retorno de cada acción que hacemos.

Si se logra armar todo el camino por el que transita un comprador, se puede entender con 100% de certeza dónde conviene seguir invirtiendo. Para esto, el primer paso es identificar de qué fuentes provienen los visitantes.

Te puede interesar Los toscos registros de la corrupción: de los cuadernos kirchneristas al Excel de Chubut

Pero hay que tener cuidado y no quedarse solamente con eso y caer en la trampa de pensar que porque un medio atrajo mayores visitantes, conviene seguir invirtiendo en él. Del tráfico procedente de cada canal hay que medir luego cómo convierte en ventas (no solo cantidad, sino tipo de productos que compran, ticket promedio, etc.) para así poder sacar el ROI por canal y decidir el mejor camino a seguir.

También es importante conocer las tasas de conversión de ventas/visitas, ventas/consultas y consultas/visitas para, por ejemplo, entender dónde se concentran muchas de las consultas y de ahí sacar oportunidades de mejora para evitar esas consultas y que ese potencial comprador efectúe la compra directamente sin preguntar.

Por último, es necesario conocer cómo evolucionan en el tiempo variables como visitas, consultas, ventas y dinero transaccionado, ya que al mirar solo la foto actual resulta más difícil entender dónde estamos mejorando.

Entonces ¿qué decisiones o tácticas puede tomar un vendedor al contar con métricas relevantes? En el mundo del e-commerce, una posible clasificación de métricas puede tomarse a partir de dónde proviene esa información, si es interna o externa.

En cuanto a la primera, cuando un vendedor conoce a fondo cómo performa su negocio puertas para adentro, puede tomar decisiones tales como dónde seguir invirtiendo dinero en marketing, dónde hay oportunidades de mejora en las publicaciones de sus productos o qué productos publicitar más, a partir de saber cuáles tienen mejor conversión.

Te puede interesar Cómo evitar que las empresas rastreen las búsquedas de los usuarios en Internet

En cuanto a la segunda, al conocer todos los movimientos y ventas de la competencia directa y del mercado en general, un vendedor puede, por ejemplo, reaccionar en tiempo real ante cambios de precio de sus competidores y no perderse ventas, o bien descubrir oportunidades de productos que puede empezar a vender, a partir de ver los productos más vendidos del mercado y las tendencias.

Siempre decimos que "si no se mide, no se hace". Estamos convencidos de que en cualquier ámbito es clave medir y analizar para poder saber en qué situación nos encontramos, hacia dónde vamos y corregir a partir de los resultados porque, al final del día, los números no mienten.

¿Cómo se puede ayudar a los vendedores? Por un lado, con herramientas que permiten analizar la actividad propia, la performance de las publicaciones, la evolución de ventas, preguntas, visitas y dinero transaccionado.

Conocer, por ejemplo, cuál es la tasa de conversión de ventas/visitas o ventas/preguntas permite encontrar oportunidades de mejora que luego impactan en las ventas. También, a nivel micro, se puede seguir en tiempo real la actividad de los competidores directos, conocer en detalle sus productos más vendidos, cambios de precios, stock e indicadores que permiten comparar entre ambos negocios para tomar decisiones estratégicas a tiempo.

A nivel macro, existen herramientas que permiten analizar todo el mercado y conocer cuáles son los productos más vendidos de cada industria, la participación de mercado de cada una, quiénes son los mejores vendedores, cuáles son las tendencias y detectar oportunidades.