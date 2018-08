Límite para el smartphone Google lanza herramientas para controlar la adicción al móvil

El nuevo Android 9 incluye una opción que muestra al usuario el tiempo que dedica a cada aplicación o las veces que ha desbloqueado el teléfono

Las compañías tecnológicas saben bien que sus productos y servicios pueden tener efectos negativos en las personas. Más concretamente, lo que preocupa es la sobreexposición que deriva en una adicción.

"Queremos asegurarnos de que la tecnología no impide a nuestros usuarios disfrutar de una vida armoniosa", dice Andrei Popescu, líder del equipo de ingeniería de Android en Londres.

En este sentido, reconoce que ha llegado el momento de que Google lance herramientas "básicas" que permitan a los usuarios modificar sus patrones de comportamiento con los dispositivos electrónicos para poner coto a su adicción. Él y su equipo han estudiado cómo interactúan diferentes grupos de personas con sus smartphones y han desarrollado una serie de aplicaciones que se lanzan este lunes en versión beta y que a finales de año se incorporarán a Android 9, el nuevo sistema operativo de Android con inteligencia artificial, detalla El País.

"Buscamos que los usuarios puedan cambiar parte de su comportamiento dañino, que establezcan límites. Por ejemplo, programar el teléfono para ver una hora diaria de contenidos en YouTube y una vez transcurrido ese tiempo recibir una alerta", dijo Popescu.

En los últimos meses, las tecnológicas de Silicon Valley han reaccionado a las denuncias de grupos de presión en San Francisco sobre los peligros de la adicción asociados a los dispositivos móviles. El pasado mayo, Google anunció en su conferencia anual de desarrolladores I/O el lanzamiento de la plataforma Digital Wellbeing (en español, bienestar digital), que incluye nuevas funcionalidades en Android para ayudar a los usuarios a controlar el tiempo que pasan en las diferentes apps y activar alertas para tomar descansos.

Tras reconocer que el 80% de los padres en Estados Unidos están preocupados por el consumo que sus hijos hacen de la tecnología -resultado de una de sus encuestas-, también reforzaron su aplicación Family Link, que permite a las familias gestionar las apps que usan sus hijos, supervisar el tiempo que pasan delante de la pantalla o bloquear de forma remota su dispositivo.

"Ahora los usuarios van a tener la oportunidad de ver su patrón de comportamiento diario o semanal. Por ejemplo, sabemos por diferentes investigaciones que consumir contenido digital a altas horas de la noche dificulta la conciliación del sueño; activar el modo no molestar es una buena salida", detalla Popescu.

"Aunque una gran parte del tiempo que pasamos con nuestros teléfonos es útil, a muchos usuarios nos gustaría desconectarnos con más facilidad y tener más tiempo para hacer otras cosas", señalan responsables de Google en un comunicado. Según un estudio realizado por la compañía, más del 70% de las personas entrevistadas "afirmaron que deseaban más ayuda con el bienestar digital”.

Para "ayudar a los usuarios a lograr el equilibrio que desean con la tecnología", la nueva versión beta de Android incluye un nuevo tablero de control (dashboard) que muestra al usuario el tiempo que dedica a cada aplicación, las veces que ha desbloqueado el teléfono y las notificaciones que ha recibido. Otra de las herramientas en el temporizador de apps (App timer), que permite establecer los límites de tiempo en cada una de las apps y que oscurece el icono en la pantalla de inicio cuando el tiempo establecido ha transcurrido.

El nuevo servicio no molestar (do not disturb) silencia todas las interrupciones que pueden aparecer en la pantalla. Otra de las nuevas funcionalidades es la opción desconectarte (wind down), que activa una luz nocturna cuando oscurece y activa el no molestar, cambiando la pantalla a un tono gris a la hora de dormir elegida, para recordar al usuario que es la hora de meterse en la cama.

El llamado bienestar digital se lanzará oficialmente en los teléfonos Pixel el próximo otoño, con la incorporación en Android One y en otros dispositivos a finales de año. Las nuevas prestaciones se encuentran ya disponibles en versión beta para los teléfonos Pixel equipados con Android 9. Para acceder a la versión beta, los usuarios pueden inscribirse en el enlace habilitado con la dirección de correo electrónico que usan en Google Play, aunque la actualización puede tardar hasta 24 horas. Una vez aceptada la invitación, el digital wellbeing aparacera en la app de configuración del teléfono.

El nuevo Android 9 y su sistema basado en inteligencia artificial, predice las acciones antes de que el usuario las realice y prioriza el consumo de la batería para las apps con mayor uso. "La herramienta App Actions, que predice lo siguiente que vayas a hacer basándose en tu contexto y mostrándote dicha acción directamente en tu teléfono", señala Google en un comunicado.

"Digamos por ejemplo que es martes por la mañana y que te estás preparando para dirigirte al trabajo: tu teléfono te sugerirá acciones como guiarte a tu lugar de trabajo con Google Maps o reproducir un audiolibro justo desde el punto donde lo dejaste la última vez que lo escuchaste". Su nueva batería adaptativa usa el deep learning para conocer los patrones de uso del usuario y así priorizar el consumo solo en las apps y en los servicios que más le interesan, indica El País.

Desde Google señalan que a partir de este lunes todos los teléfonos Pixel recibirán una actualización OTA (Over The Ai) para Android 9 Pie. "Estamos colaborando estrechamente con nuestros partners – Essential, Huawei, HMD Global, OnePlus, Oppo, Razer, Samsung, Sony Mobile, Transsion, Vivo y Xiaomi - para incorporar esta versión en dispositivos tanto nuevos como ya existentes a finales de otoño", añaden. Los dispositivos ya inscritos en el programa Android Beta y todos los dispositivos que cumplan los requisitos, también recibirán la versión definitiva durante ese periodo.