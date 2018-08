Con un solo "tuit", Elon Musk ganó u$s900 millones y revolucionó Wall Street

El fabricante de autos eléctricos Tesla confirmó el martes que su CEO, Elon Musk, quiere sacar a la compañía del mercado de valores, tal como había anticipado el propio empresario en su cuenta de Twitter.

La decisión final se tomará después de una votación entre los accionistas, dijo el grupo automovilístico en una nota en un blog, difundida por Musk entre los empleados de la firma, tras publicar en su propio perfil una serie de "tuits" con los que sacudió a Wall Street.

Solo con esos mensajes en la red de microblogging, el fundador de Tesla generó una escalada en las acciones de la compañía, cuya cotización fue suspendida temporalmente al dispararse un 7,4%.

Todo a raíz de la siguiente comunicación en Twitter: "Estoy considerando que Tesla sea privada a 420 dólares. Financiamiento asegurado".

Am considering taking Tesla private at $420. Funding secured.

Además, el fundador de la compañía aseguró que seguiría siendo CEO del fabricante de vehículos eléctricos de alta gama, en caso de que la firma deje de cotizar en la bolsa.

Con las acciones a 420 dólares, el grupo automovilístico quedaría valuado en más de u$s71.000 millones, casi u$s20.000 millones más que la capitalización de mercado actual de GM, fabricante de automóviles estadounidense.

Según calculó AFP, a u$s71.000 millones, la exclusión de Tesla sería más grande de Wall Street, y dejaría un gran interrogante sobre el financiamiento de la compañía.

En Wall Street, el título terminó con un salto de casi 11% después de ser suspendido temporalmente. Con esa cotización, según indicó El País de España, la fortuna de Musk quedaría sobre u$s25.000 millones y habría ganado u$s900 millones con un "tuit".

El "tuit" de Musk se produjo en un momento en el que Tesla afronta la presión del mercado para aumentar la producción de su modelo 3 sedan.

La misiva del también fundador de SpaceX llegó también minutos después de que el diario Financial Times informara que el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita había acumulado una participación no revelada del 3 al 5 por ciento este año.



Las acciones de Tesla permanecieron en alza desde que la compañía informó sus resultados del segundo trimestre el 1° de agosto. La firma de Musk dijo que espera alcanzar la rentabilidad en el tercer trimestre.

Luego de ver las repercusiones de su mensaje, Musk continuó revelando datos de su propuesta. "Mi esperanza es que todos los shareholders permanezcan. Sería más tranquila y menos disruptiva como una compañía privada", indicó.

Def no forced sales. Hope all shareholders remain. Will be way smoother & less disruptive as a private company. Ends negative propaganda from shorts.