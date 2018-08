A tener en cuenta Cómo evitar que la pantalla de tu TV o celular sea afectada por el "burn in"

Cuando una imagen queda estática mucho tiempo, el display del equipo queda "grabado a fuego" o aparecen los "fantasmas". Qué lo causa y cómo prevenirlo

La tecnología OLED llegó a gran parte de los dispositivos que cuentan con una pantalla, especialmente, los televisores y teléfonos móviles. Pero a pesar de contar con una mejor imagen con respecto a las pantallas LCD, vienen con un desventaja: sufren la falla conocida como "Burn in".

Esto aparece cuando se deja una imagen fija en el display del televisor o del smartphone. Y deriva en que la pantalla queda marcada en algunas zonas, producto justamente de mantener un gráfico estático que genera este efecto "quemado".

También puede aparecer como una decoloración de la pantalla con la forma de un texto o una imagen, colores borrosos y otros defectos de la imagen como el efecto fantasma. Y todos se ven cuando la pantalla se enciende.

En este TV se dejó mucho tiempo el canal CNN. Y el logo estático se grabó a "fuego" en la esquina inferior derecha de la pantalla

El problema no es nuevo: de hecho, los viejos monitores de tubo para PC también sufrían de este flagelo, por lo que se recomendaba instalar algún "salvapantalla", es decir, una animación que cambiaba la información mostrada para la pantalla y así evitar imágenes fijas que derivaran en el "burn in".

En las pantallas LCD no es tan común, pero suele ocurrir, mientras que en las pantallas OLED es más frecuente. Por ejemplo, en los celulares con este tipo de paneles, el problema se evidencia en la zona donde se muestran los botones de navegación y la barra de notificaciones.

¿Por qué ocurre?

La causa principal es la vida útil variable de cada uno de los componentes que producen la luz y que forman la imagen en la pantalla. Con el tiempo, cambian su brillo y también la reproducción de los colores cambia con el tiempo.

Pero debido al "burn in", algunos componentes se avejentan antes que otros, lo que origina las imágenes fantasma y otras fallas derivadas.

En el caso de los smartphones, televisores y relojes inteligentes, cada píxel de la pantalla es formada por diminutas lamparitas LED de los tres colores primarios del espectro luminoso: azul, verde y rojo. De esta forma, variando la intensidad de esos tres "subpíxeles" es como se forma el color de cada punto de la imagen.

Visión ampliada de una pantalla de celular. Allí se percibe , donde se nota cómo se el logo de Chrome a partir de los diversos colores de los subpíxeles

Como ciertas áreas de la pantalla suelen tener contenido estático (un color de fondo, íconos, texto, etcétera), como la barra de notificación del celular o los botones de navegación, suelen desgastar más ciertos píxeles.

Además, los subpíxeles de color azul son los que tienen una menor vida útil, ya que requieren de una mayor cantidad de corriente para lograr la misma intensidad que los rojos y los verdes.

Y si, por ejemplo, una parte del display pasa mucho tiempo mostrando una imagen de colores azul o blanca, los píxeles azules de esa área se degradarán más rápidamente. Esto es básicamente la definición del "burn in".

¿Cómo prevenirlo?

Una vez que el equipo sufrió el "burn in", no hay nada más que hacer. En teléfonos o televisores con Android, se puede bajar alguna aplicación desde Google Play que permita bajar la intensidad de los otros colores de la pantalla para que no se note, pero no es la solución perfecta.

Lo que sí se puede hacer es tomar ciertas medidas, a saber:

- Mantener el brillo bajo para que demanden menos corriente de las LED y, por lo tanto, evitar el recorte de su vida útil

- Configurar el apagado automático de la pantalla al menor tiempo posible, para reducir la proyección de imágenes estáticas.

- En celulares, utilizar el "Modo inmersivo" que esconde la barra de notificación y los íconos estáticos.

- Elegir fondos de pantalla con colores oscuros y cambiarlos con frecuencia

- Configurar el teclado en pantalla con fondos oscuros para evitar la degradación del color en la parte inferior de la pantalla