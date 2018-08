Fanático de la marca Cómo un joven de 16 años pudo hackear uno de los servidores internos de Apple

El abogado del muchacho aseguró que el joven actuó de esta manera “por amor a la compañía” y soñaba con poder trabajar algún día para ella

Un adolescente australiano se enfrenta a cargos criminales después de "hackear" la red informática de Apple y robarse 90 GB de datos de sus clientes. El joven, que vive en la ciudad de Melbourne, ingresó en la red de la compañía y descargó sus archivos a lo largo de un año.

El abogado del muchacho, cuya identidad no fue revelada al tratarse de un menor de edad, aseguró que el joven actuó de esta manera “por amor a la compañía”. Y que al parecer, el adolescente era fan de Apple y soñaba con poder trabajar algún día para ella.

Como prueba de este amor, este precoz pirata informático desarrolló múltiples puertas traseras y sistemas de bypass para evitar ser detectado y acceder a los archivos y datos de clientes de la compañía.

Fue gracias a una redada policial en la casa de sus padres cuando se encontraron los archivos robados en su computadora. Los archivos estaban guardados en una carpeta con un nombre que no dejaba lugar a dudas: “hacky hack hack”.

La policía australiana también confiscó dos computadoras portátiles, un teléfono móvil y un disco duro del joven. El adolescente se declaró culpable de los cargos y está a la espera de la sentencia, que se dictará en septiembre.

Apple aseguró que los datos de los clientes no se vieron comprometidos. En declaraciones a la agencia Reuters, un portavoz de la compañía explicó que el personal de seguridad de la información “descubrió el acceso no autorizado, lo contuvo y denunció el incidente a la policía”. No dio más detalles.

”Queremos asegurar a nuestros clientes que en ningún momento durante este incidente se vieron comprometidos sus datos personales”, aseguraron desde Apple. Esta no es la primera vez que Apple es objeto de deseo de los piratas informáticos.

El caso más conocido tuvo lugar en 2014 cuando unos piratas informáticos accedieron a cuentas de iCloud de celebridades y les robaron fotos privadas a través de una campaña de phishing.

Más recientemente, el grupo de piratas informáticos Turkish Crime Family amenazó con borrar los datos de millones de cuentas de iCloud si Apple no les pagaba 75.000 dólares en criptomonedas.