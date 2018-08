Apps de Android e iOS WhatsApp, la aplicación en la que la humanidad pasa más horas

Según un estudio de Apptopia, el mundo ha pasado 85.000 millones de horas metido en la mensajería instantánea durante los últimos tres meses

Del total de horas que se einvierte en el teléfono móvil y en las aplicaciones instaladas en el móvil, las aplicaciones de comunicación son las que se llevan un porcentaje de tiempo más elevado. Empezando por WhatsApp, y siguiendo con WeChat, Facebook y Messenger.

Los datos provienen de un estudio que realizó la empresa especializada en estadísticas y datos de uso de aplicaciones Apptopia. Según sus conclusiones, el mundo ha pasado 85.000 millones de horas metido en WhatsApp durante los últimos tres meses.

Si toda la humanidad tuviera cuenta de WhatsApp, este dato supondría que cada uno ha invertido más de 11.400 horas entre chats durante el pasado trimestre.

Estos datos no tienen en cuenta los números de las tiendas de aplicaciones Android de terceros, que incluirían mercados gigantescos como el chino. Estos, sin duda, harían aumentar las cifras exponencialmente. Además, el porcentaje de error es del 20% pero aun así permiten sacar conclusiones.

Los datos muestran la superioridad de las empresas dominadoras del llamado engagement , la capacidad de cada aplicación de conectar con sus usuarios para que pasen el máximo de tiempo posible metidos en sus plataformas: Facebook, especialmente, y Google son los reyes.

Además de las aplicaciones sociales, las que proveen servicios de streaming también ocupan posiciones privilegiadas: Pandora, Youtube, Spotify o Netflix, en la décima posición de la Google Play Store.

Hay algunas notables diferencias entre la posición de las aplicaciones en la AppStore, la tienda de aplicaciones de los usuarios de dispositivos de Apple, y la Google Play, la tienda de Android. WhatsApp no aparece hasta la quinta posición en la AppStore, que está dominada por Facebook y seguida por Twitter.

También hay diferencias por lo que respecta a los juegos. Por ejemplo, el juego líder para los de Apple este último trimestre ha sido Fortnite. Es evidente el motivo: no ha sido hasta los últimos días que algunos usuarios de Android han empezado a acceder al juego de moda en sus teléfonos. El juego líder en el panorama global es Clash of Clans, con los 3.800 millones de horas que le han dedicado entre todos. Le siguen My Talking Tom y Candy Crush Saga