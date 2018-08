Concursos BBVA Open Talent: en Argentina ganó una plataforma de alquileres inmobiliarios

Conocida como Alquilando, la startup competirá en la final internacional que se realizará en el mes de octubre, en Madrid

La startup Alquilando.com se consagró como ganadora del BBVA Open Talks de Argentina, por lo que viajará en octubre a Madrid para participar de una semana de inmersión recorriendo las oficinas del banco. Allí, tendrá reuniones con ejecutivos de BBVA y la posibilidad de hacer networking con inversores a escala mundial.



Además, participará del BBVA Open Summit, un evento que contará con la presencia de autoridades, expertos del sector fintech, emprendedores e innovadores del ecosistema local, clientes, funcionarios e invitados especiales.

“Estamos muy contentos por este nuevo reconocimiento que nos permitirá potenciar nuestro negocio en Argentina y en la región. Creemos firmemente que a través de servicios financieros y de seguros podremos apalancarnos en el mercado actual y darle más y mejores herramientas a inquilinos y propietarios para que el proceso de alquiler sea más fácil, rápido, seguro y sin burocracia“, destacó Carlos Missirian, COO de Alquilando.



Actualmente, la plataforma registra entre 500 a 1000 usuarios nuevos cada mes. Asimismo, ya se cerraron varios contratos y seguros a través de la plataforma en la ciudad de Buenos Aires, donde opera en este momento.



BBVA ha seleccionado tres ‘startups’ finalistas para cada categoría de la competencia en su décima edición: Fintech for Future, Fintech for People, Fintech for Business.



BBVA Open Talent 2018, la mayor competición ‘fintech’ del mundo, se celebra cada año con el objetivo de encontrar las mejores soluciones de tecnología financiera en todo el mundo. El objetivo es, además, ayudar a estas ‘startups’ a crecer, mediante acuerdos de colaboración con un banco global líder.



Alquilando fue fundada por Mauro Ayala, Victoria Simón y Javier La Banca, quienes lideran actualmente un equipo de 12 personas en Buenos Aires. Contaron inicialmente con inversores como NXTP Labs, Troopa y otros inversores de las industrias financiera y de seguros. Inició sus operaciones en 2017 y desde entonces ya son miles los propietarios e inquilinos que disfrutaron una nueva experiencia para alquilar.