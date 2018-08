Talleres y conferencias Llega la cumbre anual de los "nerds" argentinos a Buenos Aires

Entre el 30 de agosto y el 1 de septiembre se realizará en el Centro Cultural San Martín con entrada libre y gratuita el encuentro anual "Nerdear.la", con charlas técnicas y científicas, talleres, trabajo colaborativo, juegos y actividades para toda la familia.

Durante tres días habrá 54 expositores, 33 charlas, y 9 talleres de trabajo en este encuentro organizado por la comunidad argentina de sistemas informáticos.

Se trata de un espacio donde profesionales tecnológicos pueden encontrarse con sus pares y trabajar de manera colaborativa, mientras se realizan charlas técnicas, talleres y actividades lúdicas.

El jueves y el viernes se realizarán las charlas técnicas:

* Experiencias de "recruiting en IT": especialistas en reclutamiento de empresas de tecnología compartirán la importancia de la creatividad y estrategia necesarias para avanzar en el mercado de profesionales IT. Hablarán Denise Dresler, Victoria Charra, Julia Cacciapuoti y José Sahad.

* "Machine learning" aplicado al procesamiento de los CV, con Mariana Taglio.

* "From Zero To Hero: The Linux Kernel Chronicles": Hernán González brindará herramientas para dar los primeros pasos en el mundo del desarrollo del núcleo de Linux.

* Camino a Rusia 2018: la empresa a cargo del streaming del último Mundial contará su experiencia.

El sábado está enfocado en charlas y actividades nerds para toda la familia.

El filósofo, ensayista, profesor y presentador de televisión Darío Sztajnszrajber tendrá a su cargo el cierre de nerdear.la 2018, con una charla sobre la deconstrucción del conocimiento.

El siguiente video corresponde a la edición del año pasado:

Según informaron los organizadores a iProfesional, todas las actividades son gratuitas y sólo se requiere inscripción previa aquí.