Feria IFA Samsung presenta sus últimas tecnologías que moldean el futuro de la vida conectada

El objetivo es desarrollar inteligencia artificial centrada en el usuario, que aprenda y mejore la vida de las personas de una manera más inteligente

Samsung Electronics ofreció este jueves en la IFA, la mayor feria de tecnología y electrónica consumo de Europa, en la capital alemana de Berlín, productos y servicios pioneros que apuntan a formar la próxima era de la vida conectada.

La empresa surcoreana mostró cómo las tecnologías impulsadas por la inteligencia artificial (IA) y la Internet de las cosas (IoT, sigla en inglés) pueden brindar mayor comodidad a la vida de las personas, eliminar la complejidad para mejorar las experiencias cotidianas y ofrecer un nivel de “Samsung se encuentra en una posición única para ofrecer a los consumidores una gama completa de productos y servicios avanzados de IA e IoT basados en nuestro amplio portafolio de televisores, pantallas, audio, electrodomésticos y, por supuesto, dispositivos móviles”, comentó HS Kim, presidente y director general ejecutivo (CEO) de la unidad de Consumer Electronics Division en la compañía.

“Nos esforzamos por moldear una nueva era de vida conectada, donde nuestros productos y servicios interactúen entre sí para que la vida de nuestros consumidores sea más intensa, más inteligente y más entretenida”, afirmó Kim.

Con los nuevos centros de investigación de IA, incluida la reciente incorporación en Cambridge en el Reino Unido, el grupo tecnológico espera que cerca de 1.000 investigadores de renombre trabajen en sus instalaciones a nivel mundial en 2020.

El objetivo es diseñar y desarrollar IA centrada en el usuario, que aprenda y mejore continuamente la vida de las personas de una manera cada vez más inteligente, útil y personalizada. En este contexto, un requisito esencial para la vida conectada es una infraestructura de red de la próxima generación.

Gracias a su papel en el establecimiento de estándares del sector de quinta generación (5G), Samsung encabeza el desarrollo de redes de la próxima generación: a fines de este año, se espera el lanzamiento en EE. UU. del primer servicio del mundo de banda ancha doméstica en gigabits con 5G (acceso inalámbrico fijo 5G).

Resolución 8K

Samsung anunció en IFA el lanzamiento de la QLED 8K Q900R, completa con 8K AI Upscaling. Disponible en cuatro tamaños de pantalla enormes (65”, 75”, 82” y 85”), contará con varias mejoras aptas para 8K, incluidas Real 8K Resolution, Q HDR 8K y Quantum Processor 8K.

* Real 8K Resolution puede producir un brillo máximo de 4000 nits, el estándar de la mayoría de los estudios cinematográficos.

* Q HDR 8K, con tecnología HDR10+, ofrece una expresión de color perfecta para obtener imágenes realistas, de forma que se refleje la intención original de su autor.

* 8K AI Upscaling es una tecnología patentada, desarrollada con inteligencia artificial y diseñada para mejorar la calidad de imagen y sonido (independientemente de la calidad o el formato de la fuente original) de acuerdo con la calidad superior de 8K.

La empresa también anunció The Wall, una pantalla Micro LED de punta, creada para entornos de visualización empresariales y fuera del hogar. Cuenta con tecnología de visualización con emisión propia y un diseño modular. Además, se puede personalizar por completo para brindar a los usuarios la libertad de decidir cómo incorporar la pantalla en su espacio.

La compañía introdujo un nuevo modelo de 49” para la línea The Frame con la incorporación de Easy Discovery, que brinda a los usuarios acceso fácil a obras de arte especialmente seleccionadas que se pueden mostrar en la pantalla sin tener que examinar cientos de opciones.

También anunció barras de sonido premium HW-N950 y HW-N850 de Samsung y Harman Kardon. Ambas barras admiten Dolby Atmos y DTS:X para crear un entorno de sonido envolvente.

Electrodomésticos inteligentes

Las tecnologías dinámicas cada vez desempeñan más múltiples roles en el hogar. En línea con esta tendencia, la cocina se convierte en el centro del hogar y los electrodomésticos actúan como asistentes personales inteligentes.

Con la heladera Family Hub, los usuarios pueden acceder a una experiencia de vida conectada en la cocina. Con una gran pantalla táctil como panel de control, puede regular fácilmente los dispositivos conectados, incluidos dispositivos de terceros. Con Bixby y Voice ID, los usuarios pueden recibir instantáneamente la información personalizada que necesitan.

El Meal Planner de Family Hub ayuda a los consumidores a planificar sus comidas al recomendar las recetas que mejor se adaptan a sus necesidades. Dual Cook Flex aporta mayor eficacia de cocción para satisfacer las diferentes exigencias y preferencias gastronómicas.

Con su puerta flexible y la función de cocción doble, los usuarios pueden responder a las necesidades de cada miembro de la familia con eficiencia. Con la Cooking Guide, los consumidores también pueden recibir recomendaciones sobre qué horno usar según los ingredientes de los alimentos y el tipo de cocción.

El lavarropas Quick Drive puede lavar la ropa en la mitad del tiempo, sin comprometer el rendimiento de lavado. Además, su sistema Q-rator para el cuidado de la ropa con IA funciona como asistente personalizado e inteligente, mientras que Laundry Planner minimiza el tiempo perdido al permitir que los usuarios inicien y detengan el lavado de la ropa según sus horarios.

Experiencias móviles

Samsung presentó en la IFA el “smartphone” más potente que ha lanzado hasta la fecha: el Galaxy Note9. Anunciado a principios de agosto en la ciudad estadounidense de New York, viene en dos opciones de almacenamiento interno (128 GB o 512 GB) que puede llegar a 1 TB con una tarjeta microSD insertada.

Tiene una batería de 4.000 mAh y un S Pen, un lápiz con la función Bluetooth Low-Energy (BLE). Convertido en un dispositivo de control remoto con Bluetooth, ahora permite a los usuarios tomar selfies y administrar diapositivas en una presentación, incluso cuando el teléfono se encuentra a 10 metros de distancia.

En IFA también se presentó el nuevo Galaxy Watch, que combina el aspecto de un reloj tradicional con nueva tecnología. La duración de la batería mejorada de Galaxy Watch supera las 80 horas, lo que elimina la necesidad de cargarlo a diario.

Con la incorporación de la conectividad LTE, los usuarios de Galaxy Watch ahora también pueden permanecer en línea sin estar conectados a un smartphone. Viene con un nuevo monitor de administración de estrés, un monitor de sueño y ejercicios de respiración para que los usuarios mantengan su concentración.