Guía de vinos Vinos recomendados: 6 tintos con todo el carácter para hacerle frente al invierno

Vinos & Bodegas te recomienda seis etiquetas de alta gama que no fallan y que son ideales para acompañar platos bien consistentes

Con temperatura muy bajas, las opciones a la hora de comer cambian: aparecen las preparaciones con más contenido graso y bien condimentadas. Esta gastronomía, mucho más consistente, también invita a descorchar vinos tintos full bodied, con más carácter.



Por ello, desde Vinos & Bodegas te sugerimos cinco etiquetas de alta gama, que parten de los $480 y que son ideales para acompañar algunos de los típicos platos invernales.

A tomar nota...

Los Helechos Malbec 2014 – Bodega Los Helechos – Precio sugerido: $480

Un Malbec que conjuga con solvencia uvas procedentes de tres hotspots del Valle de Uco. Esto, sumado a una elaboración sensible y a un buen tiempo en botella, dan como resultado un vino elegante y de gran expresividad. En su paleta clásica conviven las frutas rojas y negras maduras, una capa floral y toques herbales frescos, con una madera que aporta notas de especias dulces. En boca muestra un andar jugoso, con taninos pulidos y una textura que envuelve el paladar y refleja su equilibrio. No empalaga y sigue teniendo una frescura que le augura algunos años más por delante para seguir mejorando. La conclusión es que tiene la virtud de ofrecer un espíritu de alta gama a un precio razonable. En eso, cumple con la nobleza de los buenos vinos argentinos.

4000 Black Blend 2016 – Bodega Budeguer – Precio sugerido: $520

Rico blend, con una nariz que transita por el camino de los vinos más clásicos y tradicionales. El blend de Mabec y Cabernet Sauvignon de Uco, con Petit Verdot de Luján de Cuyo, permite alumbrar un vino complejo en nariz, con capas que van de la fruta negra a la pimienta, con toques a hierbas y una barrica en primer plano, que traer recuerdos a caramelo. De larguísimo recorrido y de paladar pleno, sus taninos se muestran firmes, seguramente reflejando algo del carácter de la cepa Petit Verdot y también algo de la consistencia del Malbec de Chacayes. Pero nunca molestan: están maduros y tienen un pulso dulzón, logrando así un buen mix entre carácter y amabilidad. Permanece bastante tiempo, con un dejo a vainilla y chocolate.

Gran Famiglia Corte 2016 – Bodegas Bianchi –Precio sugerido: $550

Se trata del primer blend que produce la tradicional casa familiar de San Rafael en Valle de Uco. Allí, más precisamente en la zona de Los Chacayes, acaban de adquirir una bodega y unas 170 hectáreas, de las cuales 40 están plantadas. A partir del equipo conformado por los enólogos Silvio Alberto y Sergio Pomar, alumbraron este ejemplar que conjuga un 33% de Malbec y Merlot y un 34% restante que se reparte entre Petit Verdot, Tannat y Cabernet Franc y que propone una paleta compleja, que suma capas y capas. Conviene darle unos minutos en la copa para que entregue notas de frutas rojas y negras, toques florales, especias y aromas que recuerdan al romero y al tomillo. En el paladar se luce con su excelente balance: tiene pulso seco pero con buen cuerpo y taninos apenas dulces. Conforme avanza con brí­o, deja como recuerdo una deliciosa textura. Es un vino que perdura.

Gauchezco Oro Malbec 2014 – Bodega Gauchezco Wines – Precio sugerido: $780

A partir de viñedos de Gualtallary, el enólogo Mauricio Vegetti entrega un Malbec que se luce con su paleta dominada por los frutos rojos, los toques balsámicos y un intenso tostado. Si bien con el paso de los años se notó un paulatino cambio de estilo, que viró hacia la búsqueda de un espíritu mucho más fresco, la impronta de la madera no se ocultó del todo. En boca se percibe un medio de boca potente en aromas, con muchas ciruelas rojas, un dejo herbáceo y especias dulces. Tiene cierto pulso apenas goloso, pero la acidez se encarga de decir presente y ayudará a limpiar el paladar y nunca cansarlo.

Casa de Uco Winemaker Special Edition – Bodega Casa de Uco – Precio sugerido: $980

Los Chacayes sigue ganando presencia en las estanterías de las vinotecas. Y este ejemplar tiene una historia para contar: es realmente original, dado que propone un blend de distintas variedades y añadas y también de estilos de fermentación, dado que apelaron al uso de tanques de acero, piletas de hormigón y barricas. Así, Tiene un 60% de Malbec cosecha 2015, un 16% de la 2017 y un toque homeopático de la 2014. En el caso del Petit Verdot, incorpora uvas de la vendimia 2016, mientras que el Cabernet Franc es 2015. Dale un tiempo para que se abra en la copa y seguramente empieces a notar sus capas, con toques de frutas rojas y negras, muchas especias y un dejo entre herbáceo y mentolado. Hay algo de madera presente, con toques a cacao y un ahumado muy sutil. En boca muestra un paso jugoso, que llena el paladar, con taninos de sana madurez que sostienen la estructura. Este vino no se propone jugarla de moderno: tiene un espíritu bastante clásico y elegante, que lo hace súper bebile.

Finca Los Nobles Malbec – Petit Verdot – Bodega Luigi Bosca – Precio sugerido: $1.500

Las Compuertas, en Luján de Cuyo, es un hotspot indispensable a la hora de alumbrar vinos elegantes. Y este exponente de Luigi Bosca resume un poco las claves de ese terroir. En nariz atrapa con una paleta a la que hay que darle unos minutos en la copa hasta que se exprese. Cuando lo hace, entregará notas de frutas rojas y negras y otras más intrigantes, como especias exóticas y dejos balsámicos. La madera en tanto, suma toques de moca y canela. En el paladar se expresa como un vino full bodied y con un muy largo recorrido. Es un vino que impone presencia, pero eso no implica que no sea amable y elegante. Allí radica su gran virtud: podrá hacerle frente a platos muy consistentes, pero también se lucirá si se lo quiere beber solo, acompañado -por qué no- por una simple tabla de quesos duros.