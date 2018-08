Para cuidar el bolsillo Vinos imbatibles para el asado: ocho blends tintos que no fallan desde $100 a $250

En esta producción, te sugerimos etiquetas de diferentes estilos y a precios accesibles para acompañar el "ritual" de las brasas

En los últimos años, los blends tintos ganaron mucho terreno entre las preferencias de los consumidores argentinos.

De modo que hoy en día en las góndolas de supermercados o las estanterías de vinotecas, es posible encontrar un amplio abanico de opciones y a precios muy atractivos.

Este no es un tema menor a la hora de organizar un asado multitudinario, con amigos o con familia, dado que implica realizar un fuerte desembolso.



En este contexto, contar con vinos buenos y a un precio conveniente se ha convertido en un objetivo difícil a la hora de encender las brasas.



Por eso, desde Vinos & Bodegas te recomendamos un listado de ocho blends tintos a precios accesibles y que son ideales para tener en casa y estar preparados antes de ir preparando el carbón o la leña.

La Liga de Enólogos Blend de Tintas 2017 - Proyecto La Liga de los Enólogos - Precio sugerido: $120

Interesante que, en momentos en que se trata de simplificar el consumo de vino, se apele a cepas de origen italiano poco conocidas por la mayoría de los argentinos: Raboso Verones, Freisa, Sangiovetto, Nebbiolo y Lambrusco. Y un poco esa es la idea: que hable el vino por sí mismo. El resultado es un ejemplar definitivamente expresivo, con notas de frutas rojas y negras, cierto aire especiado y un recuerdo a tomillo y laurel. Al paladar se presenta súper jugoso, con taninos tan amables como ligeros, con una aromática prolija que se prolongará un largo rato.

Rutas de Cafayate Red Blend Expresivo 2017 – Bodegas Etchart – Precio sugerido: $144

Un blend con sello salteño que exhibe una muy buena relación calidad-precio. Este corte entrega el carácter de los tintos del Norte, con el plus de ser ultra bebible. En nariz, sus aromas son francos y exuberantes. Van de la fruta roja confitada a los trazos de pirazina y especias. En boca es pura jugosidad, bien envolvente y con un pulso que jamás incomoda. Deja un largo recuerdo. Noble, cumplidor y sabroso. Perfecto para tener varias botellas y hacer frente a una mesa numerosa.

Roca Malbec-Merlot 2017 – Bodega Alfredo Roca - Precio sugerido: $165

Dale unos minutos para que se vaya limpiando. En minutos, aparecerá una fruta roja en primer plano hasta que luego se impongan las especias, sin mucha estridencia. Al paladar entra suave, con cuerpo medio y ligero y una acidez intensa y marcada que se prolonga en un fluir más seco que sucroso. Ideal para asados al mediodía, cuando el sol exija vinos un poco más ligeros y frescos.

Putruele Cabernet Sauvignon – Syrah 2017 – Bodega Putruele – Precio sugerido: $187

Desde San Juan, la bodega entrega un blend noble, prolijo e intenso. Frutas rojas y especias dominan en nariz, para luego aparecer un toque levemente mentolado y un dejo ahumado. Si algo lo define en el paladar es su paso bien fluido y jugoso, con un medio de boca cargado de frutas rojas y un dejo balsámico. Un gran exponente que irá de maravillas con una tira de asado.

Fuego Negro Blend 2017 – Bodega Casa Montes – Precio sugerido: $190

Desde el Valle del Tulum, en San Juan, la bodega entrega un blend de Cabernet Franc y Malbec mesurado, que ofrece notas de especias, como pimienta, y fruta roja apenas madura. De fluir ligero y hasta suelto, sus taninos dóciles de pulso apenas dulce le marcarán un estilo amable y fácil de beber, que no apunta a la complejidad. Perfecto para arrancar un asado, cuando empiezan a marchar las provoletas.

Lassia Blend 2017 – Bodega Patritti – Precio sugerido: $212

La bodega de San Patricio del Chañar presentó recientemente este blend de su lí­nea de vinos jóvenes. Es un corte conformado por Cabernet Sauvignon y Malbec en la misma proporción y un toque de Merlot. En nariz es un vino que va más por el camino de las notas negras que rojas, con muchas especias, una pátina herbácea y un toque ahumado. En boca ofrece cuerpo medio pero bastante amplitud, con taninos de buena firmeza. Su aromática a frutas negras y pimienta negra se adueña del paladar. La acidez, en tanto, le imprime un giro sutilmente fresco. Si sale una pata de cordero a la brasas, ésta es la opción.

Íntimo 2015 – Bodega Humberto Canale – Precio sugerido: $236

Cuando se habla sobre los vinos de la Patagonia, no se puede dejar de hacer mención al Alto Valle de Río Negro. Una buena puerta de entrada a ese terroir es este blend que suma Cabernet Sauvignon, Merlot y Malbec, un tinto con alma de best value que se luce con su aromática de alto impacto, sus aromas a frutas rojas y negras y su colchón especiado y levemente mentolado. Interesante desarrollo en boca, con taninos redondos y un paso apenas sucroso que alcanza para llenar el paladar. Cierra con una aromática profunda y persistente que ratifica que ofrece mucho más que lo que se pagó por él. Con hándicap suficiente para acompañar un buen corte de carne roja.

Las Perdices Red Blend – Bodega Las Perdices – Precio sugerido: $249

Interesante corte que conjuga 50% Malbec y otra mitad conformada por Cabernet Franc y Petit Verdot. Se trata de un vino que ofrece una fruta roja intensa y fresca y que se anticipa crujiente. En un segundo plano aparece una nota especiada y una madera presente pero que nunca opaca la frescura. En boca es de largo recorrido y de soberbia fluidez, gracias a sus taninos redondos, maduros y amables. Tiene un paso apenas sucroso, haciéndolo agradable y bebible. Versátil, para acompañar un asado de punta a punta.