Gastronomía Volvió Feria Masticar, el paraíso de los amantes del buen comer

Con propuestas novedosas y algunos clásicos de siempre, promete alegrar todos los paladares porteños

Si tuviésemos que definir el paraíso, seguramente sería un predio enorme con puestos de comida de los mejores restaurantes y chefs, clases de cocina en vivo dictadas por los más reconocidos del mundo gastronómico, y una gran sección en donde productores de todo el país se unen para ofrecer los mejores productos de la región. Afortunadamente, la Feria Masticar reúne todos esos requisitos y se puede disfrutar hasta el domingo 9 de Septiembre en Palermo. La propuesta de la feria, una vez más, es incentivar el consumo de productos de estación y de buena calidad, condición que reúnen todos los participantes de la misma.

Este año llega con algunas propuestas gastronómicas novedosas:



Orilla por Fernando Trocca



Fernando Trocca, quién está al mando del restaurante Sucre, presenta su nuevo proyecto que pronto abrirá en el barrio de Belgrano. El mismo tiene como concepto principal poner el foco en el producto, trabajado con carne de La Pampa y vegetales de estación. En esta primera presentación degustará a los comensales con una tostada mexicana de vegetales y carne flat iron con ensalada.



Tujes por Tomas Kalika



Reconocido por el restaurante Mishiguene, que se especializa en comida judía de la más alta calidad, este año presenta Tujes. Este stand tiene como protagonista al hummus en varias presentaciones. La comida preferida de Tomas, cuando vivía en Israel, era el hummus y es por esto que decidió focalizar su propuesta en el mismo. Se puede degustar hummus solo, con falafel o Kebab. Un infalible.



Pampa Roja



Después de ser nombrado como el mejor restaurante de la Argentina por Luxury and Travel, una revista Inglaterra muy prestigiosa, llegan a presentarse en Feria Masticar. El restaurante está ubicado en Santa rosa, La Pampa y por primera vez los porteños podrán degustar de qué se trata la propuesta. Su concepto es “kilometro cero”, lo cual significa que en Santa Rosa trabajan con todo lo que está alrededor del restaurante, dejando de lado cualquier producto que no sea fresco. Ofrecen guiso mondondo con chorizo de jabalí y panceta, y un panqueque de algarroba con dulce de leche.

Narda Comedor



Narda siempre ha tenido una presencia importante en este evento pero, por primera vez, se presenta con Narda comedor, su primer restaurante a la calle. El mismo busca darle un atractivo a los vegetales y las frutas de estación y, si bien trabaja con carne, el menú tiene una mayoría de estos ingredientes. En esta edición sorprenden con un panqueque crocante de mandioca, queso, huevo, yogur natural, palta, cebolla y cilantro. Un plato ideal para vegetarianos pero tan rico que a ningún carnívoro le va a molestar probarlo. Como postre tienen helado de frutilla Litoreña, tomate de arbol, chocolate blanco y merengue. Una delicia ideal para calmar estos días calurosos que nos están sorprendiendo en la ciudad.



Aramburu



El reconocido chef Gonzalo Aramburu, a cargo de los restaurantes BIS y Aramburu, que pronto estará en el Pasaje del Correo en Recoleta está presente en esta nueva edición. Para la misma ofrece tres platos con combianciones exquisitas y una presentación digna de remarcar. La primera es la palta con ostras y langostinos procesados en crema y servidos con manzana, pepino y cebolla morada. Además un caracú cortado y asado, cubierto con ricota de cabra gratinada, con nueves, anchoas y aceitunas negras y un cannoli de calabaza, que lejos de ser un postre está relleno con crema de calabaza, naranja y cerdo braseado.



Además de todas las novedades, hay varios clásicos que dijeron presente y no te podés perder. Entre ellos, Los Petersen, que después del éxito de su churro salado de langostinos de la edición anterior, esta vez sorprenden con una lámina crocante de papa rellena de tiras de lomo asado, tomates confitados, yema de huevo, salsa de hongos pickles y brotes. Una propuesta única y difícil de replicar en casa que hay que probar. A su vez, una hamburguesa con burrata fresca, panceta y tomates confitados. Nada puede salir mal si hay burrata y, de postre, “La maceta” de todos los años, pero renovada con mousse de chocolate, helado de dulce de leche artesanal, praliné de almendras y merengue dorado.

ELENA, el célebre restaurante del Four Seasons también dice presente y lo más novedoso de su stand es el helado de sésamo negro, chocolate negro, lavanda y gummies de frambuesa. Esta opción es únicamente apta para los paladares más arriesgados, ya que su sabor no es el más amable y presenta un alto grado de amargura. Si te animás tenes que ir por él mismo, sino quedate con la opción de Narda comedor. La Panaderia de Pablo, otro clásico, ofrece una bruschetta de salmón con salsa huancaína en pan de masa madre, y ribs de cerdo con barbacoa y coleslaw. Estas dos opciones que tienen poco en común y pueden satisfacer a paladares muy diversos. De postre, se mantienen fieles a la costumbre nacional y ofrecen un panqueque de dulce de leche con salsa de chocolate amargo y garrapiñada. Esta combinación no puede fallar y en este caso, no falló.



ALO´s, el prestigioso restaurante de La Horqueta deleita a los comensales con unas croquetas de papa y panceta acompañadas con salsa alioli, chipotle y limas. Está prohibido abandonar la feria sin antes probar esta delicia. De postre, bombones de palta y cacao. Otro infaltable si de Feria Masticar se trata es La Mar, el experto en ceviche. Para esta edición presentan como novedad el Nikei bowl que se conforma de arroz de sushi, tartar cebichero, pepino, palta, ajíes y cilantro. Una opción ideal para aquellos que disfrutan del picante. Los cucuruchos de helado pisan fuerte y La Mar no se quedó atrás, presentan un helado de suspiro limeño con granas.

Además de estas y muchas propuestas gastronómicas más, está presente como todos los años el patio cervecero, un sector a cielo abierto para los amantes de la cultura cervecera y el espacio de vinos que cuenta con más de 80 vinos por copa sumados a los 60 ya disponibles en los bares de vino. A su vez, hay una fuerte presencia de cocktelería con opciones de el Gran Bar Danzón, La Fuerza vermutería, el truck de Johnnie Walker, entre otras.



Una vez más, Masticar reúne a los mejores de la gastronomía argentina y permite a los porteños deleitar a sus paladares con las mejores opciones. A su vez, se pueden disfrutar de clases de cocina, actividades para niños, productos regionales y, con un poco de suerte, un encuentro personal con alguno de los mejores chefs del país.



FERIA MASTICAR



Donde? Predio El Dorrego (Zapiola y Matienzo)



Horarios: Viernes 7, Sabado 8 y Domingo 9 de Septiembre de 12:00 a 23:00 hs