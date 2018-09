Coimas en la "era K" Fariña: "Máximo Kirchner les pedía plata a los empresarios"

El valijero y ahora testigo protegido, Leonardo Fariña, aseguró que le lavó u$s77 millones a Lázaro Baéz. "Cristina tiene muchísimo más", afirmó

Aquellos días de champagne, Karina Jelinek, autos carísimos y bolsos con dólares son hoy un espejo en el que Leonardo Fariña se mira a los lejos.

"No lo supe manejar, me ganó la ambición", admite el valijero y uno de los primeros arrepentidos de la corrupción durante la gestión kirchnerista.

"Piénselo en el lugar de un pibe de 23 años cuya única plata ganada había sido la comisión por un auto usado", intentó justificarse el ahora testigo protegidodurante una entrevista en "Animales Sueltos".

Fariña dijo haberse deslumbrado ante "semejante montaña de dinero", aunque enseguida contó que "las infrahumanas condiciones" soportadas en la cárcel de Ezeiza le sirvieron de lección, poniendo las cosas en perspectiva.

"Mi mayor crítica es tener que haber llegado a pegarme una piña tan fuerte para valorar las cosas", dijo y reiteró detalles del manejo de dinero negro que llevaba adelante como uno de los brazos lavadores de dinero del kirchnerismo.

"A Lázaro (Báez) yo le lavé 77 millones de dólares, así que cuando se habla de 60 millones, ahí faltan 17", precisó y aseguró que "Lázaro no habla por respeto a Néstor (Kirchner), por lealtad a Néstor, porque su relación con Cristina era malísima, él mismo me lo dijo, se sentía menoscabado por ella, pero él sigue siendo leal a Néstor y en un 80% no habla por esa lealtad a su amigo".

La experiencia en la cárcel de Ezeiza fue definitoria para que Fariña decidiera dar el paso a arrepentirse.

Al respecto recordó: "Cuando se habla de las cárceles, hay que estar ahí para ver que las condiciones son infrahumanas. Yo no quiero contar detalles, pero pregunten lo que son las requisas, lo que te hacen los guardias en esas requisas, a vos y tus familiares... Pasás hambre y te humillan más que cuidarte, es muy duro", explicó, señalando que esa situación que le tocó vivir como lavador de millones de dólares del kirchnerismo "me dejó absolutamente solo, perdí todo, me costó y me sigue costando recuperar a mi familia. Yo le arruiné la vida a mi viejo...".

"Yo a Lázaro le lavé 77 millones de dólares y Cristina tiene muchísimo más que eso", afirmó Fariña e indicó que "el propio Máximo Kirchner se encargaba de pedirles el dinero a los empresarios".

"Lázaro es un tipo que tiene 250 millones de dólares en propiedades. Ficción no es, la guita está", dijo aunque desestimó que vayan a encontrarse grandes cantidades de dinero "porque lo van moviendo y hay cientos de estancias perdidas".

"La plata tiene que estar acá", sostuvo y apuntó contra Ricardo Echegaray, extitular del fisco: "La AFIP fue la principal garante" de los negocios del kirchnerismo.