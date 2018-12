Nordelta: los vecinos aprobaron que ingrese un colectivo, pero hay posturas enfrentadas

El debate por el transporte público sí o no se viene generando desde principios de año. Muchos de los vecinos temen que el ingreso vulneraría la seguridad

Tras las denuncias por discriminación que realizaron empleadas domésticas en Nordelta, quienes sostenían que los vecinos no querían viajar con ellas en el transporte MaryGo, la dirigencia del barrio privado decidió permitir el ingreso de transporte público.

El cambio ocurrió días después de realizarse una votación en el Concejo Deliberante de Tigre en donde se había negado esta posibilidad.



"Estamos trabajando para que entre el colectivo 723, que sea un transporte para todos con SUBE como sucede en cualquier ciudad de la provincia", señaló Diego Moresca, director ejecutivo de Nordelta SA.

Y agregó: "Siempre teniendo como prioridad la seguridad"

Si bien la iniciativa no es del agrado de todos los habitantes del lugar, Moresco fue concluyente: "Nuestro objetivo es ser una ciudad integrada con el municipio, abierta, inclusiva, diversa y segura".

Igualmente, antes que ingrese la línea pública el Concejo deberá aprobar la norma. En este contexto, el intendente de Tigre, Julio Zamora, llamará a sesiones extraordinarias para reflotar el proyecto antes de fin de año.

Desde Nordelta, señalaron que "debido a lo hechos de público conocimiento respecto a la problemática de transporte, desde Nordelta rechazamos enérgicamente cualquier tipo de conducta de discriminación en todas sus formas, sabemos que dichas actitudes no representan a los vecinos de la Ciudad".



Desde sus inicios, el barrio fue concebido como un desarrollo urbano planificado, donde hoy viven más de 35.000 personas e ingresan diariamente otras 10.000 a trabajar.



"La dinámica de crecimiento y mejora permanente hacen necesario impulsar nuevas medidas que garanticen una mejor calidad de vida para todos. En este sentido, el transporte es esencial para la movilidad y la conectividad de vecinos, empleados y trabajadores. La decisión de Nordelta SA es acompañar y garantizar la provisión de un servicio de transporte inclusivo y accesible para todos", afirmaron en un comunicado.

A pesar de esta postura, muchos se mostraron en contra porque dicen que de esta manera se vulnera la seguridad del barrio.

El debate por "transporte público sí" o "transporte público no" dentro de Nordelta existe ya desde principio de año.

Por los accesos de Nordelta, solo transita una empresa privada de transporte, Mary Go, que tiene un circuito interno y otro externo (este último llega hasta la ciudad de Buenos Aires). El problema que tienen las empleadas domésticas es que desde el ingreso a la localidad, estas combis no las están llevando hasta las casas en las que deben trabajar. Incluso algunas deben caminar varios kilómetros para poder llegar.



En el barrio consideran que antes el traslado se resolvía a través de Mary Go, pero hoy ya no es suficiente por la mayor cantidad de gente que hay en el lugar.



Ahora, frente a la posibilidad del ingreso de un colectivo, en la Asociación Vecinal es que muchos están en contra de esto. Muchos creen que esto vulneraría la seguridad del lugar, y este fue un tema central para que muchos se mudaran allí.