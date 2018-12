¿Por qué envió Rusia bombarderos a Venezuela?

La Fuerza Aérea de Rusia y la de Venezuela realizaron ejercicio militares este lunes en Caracas como “una demostración de fuerza”.

El ministro de Defensa de Venezuela Vladimir Padrino López recibió a la delegación rusa y aseguró ambos países se están “preparando para defender a Venezuela”.

La delegación rusa llegó con bombarderos rusos, aviones logísticos y caza bombarderos estratégicos, informó Padrino López, quien en la ceremonia de recibimiento dijo que no había que temer.

"Que nadie en el mundo tema por la presencia de estos aviones logísticos, bombarderos y caza bombarderos estratégicos, que han pisado territorio venezolano. ¡Nosotros somos constructores de la paz!... ¡No de la guerra!", afirmó según CNN.

Añadió que se estaban preparando para defender a Venezuela.

"Lamentamos la instalación de bases imperiales en todo el territorio latinoamericano que han traído desequilibrio y nos estamos preparando para defender a Venezuela hasta el último palmo hasta que sea necesario y eso lo vamos hacer con nuestros amigos. Comenzamos una nueva experiencia", dijo el ministro.

Según la Agencia Venezolana de Noticias, los operativos entre Rusia y Venezuela representan "una demostración de fuerza que tendrá como objetivo la integración de medios de aviación, tanto rusos como venezolanos, en términos de la cooperación técnico militar y el intercambio de experiencias".

El secretario de Estado de EE.UU., Mike Pompeo, se pronunció sobre la llegada de los bombarderos a Venezuela en su cuenta de Twitter.

#Russia's government has sent bombers halfway around the world to #Venezuela. The Russian and Venezuelan people should see this for what it is: two corrupt governments squandering public funds, and squelching liberty and freedom while their people suffer. pic.twitter.com/bCBGbGtaHT