Qué dijeron los famosos en las redes sociales, tras la denuncia contra Darthés

Luego de que Thelma Fardin diera a conocer su denuncia penal contra Juan Darthés por haberla violado durante una gira con la puesta teatral del programa "Patito Feo", las redes sociales se hicieron eco de la consigna que el colectivo de actrices que la acompañó durante su presentación convirtieron en símbolo.

Así, el hashtag #Miracomonosponemos se convirtió en tendencia y fueron varios los famosos que lo utilizaron para demostrar su apoyo a la joven actriz.

#MiraComoNosPonemos Digan lo que quieran. No nos callamos más. Gracias Thelma por confiar en nosotras. @actrices_arg ???????? pic.twitter.com/2I3cMdGZ9D

#MiraComoNosPonemos el relato de Thelma es una trompada en la cara. Es un acto de valentía como nunca vi. Me hizo llorar. Me dio asco. Que fuerza que se junten todas y se defiendan. Un ejemplo. Da orgullo verlas.

Yo no quiero enseñarle a mis hijas a cuidarse de VIOLADORES, enséñale a tus hijos a NO VIOLAR, a NO ABUSAR.

Mi apoyo y sincero abrazo y solidaridad para con @lacalurivero y @soythelmafardin .

Perdón y gracias. #MIRACOMONOSPONEMOS