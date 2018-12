Tras difundirse un video donde lo acusan de violación, un funcionario se quitó la vida

Fue en la ciudad de San Pedro. A las 22 del sábado le contaron que una mujer lo acusaba en la redes. Dos horas después lo encontraron ahorcado

Las denuncias por acoso sexual empezaron a multiplicarse a partir del caso que involucra al actor Juan Darthes, donde la actriz Thelma Fardín lo acusa de haberla violado cuando tenía 16 años.



A partir de ese momento fueron varias las mujeres que empezaron a hacer públicas sus historias, relatando a través de los medios y las redes sociales hechos que vivieron, en general, hace mucho tiempo atrás.



Los casos no se limitan únicamente a figuras públicas, del mundo de la “farándula” o vinculadas a algún medio de comunicación. Sino que también empezó en las pequeñas ciudades, en las afueras de la Capital y en las provincias.



En la ciudad de San Pedro, a 160km de CABA, se creó hace poco más de una semana una cuenta en twitter llamada “Juntas y Organizadas SP (@juntasyorg)”, donde en forma anónima, varias mujeres denuncian desde chicos, en su mayoría adolescentes, hasta médicos, a quienes acusan de ser abusadores o golpeadores.



En la misma cuenta se van sumando diferentes testimonios, donde siempre se mantiene el anonimato, aunque si aparecen con nombre y apellido los acusados.



Después de hacerse cada vez más masivo este “chat”, el caso más trágico ocurrió el sábado por la noche, cuando se conoció a través de Facebook el video de una mujer que dice haber sido violada cuando tenía 13 años por su hermano y por Luis María Rodríguez, actual director de Deportes de la municipalidad y profesor de Folklore.



Rodríguez se enteró del hecho en el momento que ingresaba al baile de egresados de su sobrina, junto a su pareja (embarazada), sus dos hijas del anterior matrimonio y la familia de su pareja.



En ese momento, al ver el video, el funcionario le dijo a sus allegados que en un momento regresaba. Pasaron poco menos de dos horas y como no volvía, avisaron a otros familiares que viven cerca de su casa que se acercaran para ver si estaba ahí, cuando llegaron, ya estaba ahorcado.



Rodríguez fue trasladado a la morgue para la autopsia y se confirmó que fue un suicidio.



En el video, la mujer dice:



"En mi caso tengo dos personas para denunciar: una es mi hermano, Gustavo Javier Sanchez", señala en el video que publicó en su perfil de Facebook pasadas las 22.00 del sábado, en el que agregó: "El otro es quien fue mi profesor de danzas, Luis María Rodríguez".



"Luis María Rodríguez es una persona muy conocida en San Pedro y estoy segura que, como yo, debe haber otras víctimas. Yo tenía 13 años cuando me violó. Agradezco que las mujeres tomemos coraje y denunciemos a los hijos de puta que nos cagaron la vida", dijo en el video, antes de cerrar con "el hashtag es #MiráCómoNosPonemos, y si: mirá cómo nos ponemos".



"Hay toda una movida que se está dando, gracias a dios, de decir basta, de denunciar casos de abuso y de violación, y entiendo a las minas que he escuchado y que veo que se están animando a hablar, porque es muy difícil", dice la mujer cuando comienza su relato, en relación a las denuncias que surgieron en los últimos días, con la de la actriz Thelma Fardín a Juan Darthes.



"Siento impotencia y mucha bronca, y siento que es una oportunidad para denunciar públicamente, porque se tiene que saber. Sé que abro una puerta donde por ahí voy a tener que enfrentar un montón de situaciones que no quiero, pero se tiene que saber", aseguró en el video.



El fiscal Marcelo Manso tiena a su cargo la instrucción de la causa y ahora trabaja para confirmar el móvil de la decisión del funcionario de quitarse la vida el sábado a la medianoche, luego de que se difundiera en redes sociales un video en el que una mujer lo acusaba de haber abusado sexualmente de ella.



Manso confirmó a La Opinión Semanario que citará a la mujer que difundió el video con la acusación al director de Deportes, con el objetivo de tomarle declaración testimonial en el marco de la causa y a los efectos de la hipótesis que señala que la decisión estuvo relacionada con esa difusión en redes sociales.



"La situación procesal de mi causa es la de un suicidio y la voy a citar al solo efecto de determinar el móvil", señaló el titular de la UFI 5 ante la consulta de este medio y aseguró que, si ella así lo decide, iniciará una investigación por abuso.



"Si en el marco de esa declaración, ella insta la accíón penal por abuso sexual, iniciaremos la investigación. Si ella no insta la acción penal, no podemos proceder porque la ley no lo permite, porque se trata de un delito de instancia privada", explicó el fiscal.



Aunque el Código Penal establece que la acción penal se extingue ante la muerte del imputado, en el caso en que la mujer que acusó a Rodríguez decidiera instar una investigación por los abusos que denuncia en el video, debe tenerse en cuenta que allí ella nombra, además del funcionario fallecido, a su propio hermano.



La familia de Rodríguez, por su parte, difundió el siguiente comunicado:



Mediante el presente comunicado familiares y amigos de quien fuera en vida Luis María Rodríguez exigimos a los medios de prensa y comunicación como asimismo a cualquier usuario de redes sociales,se abstengan de emitir y/o reproducir todo tipo de imágenes, vídeos,nombres y comentarios en relación a su triste deceso.



Al dolor profundo no sólo de su madre, hijas pequeñas menores de edad, hermanos, sobrinos y futura madre de un hijo por nacer, debemos sumar el daño provocado por la opinión infundada de personas desconocidas que a raíz de un video publicado por una red social, emiten todo tipo de juicio sin basamiento fáctico ni jurídico.



Conocemos y reconocemos como único medio de llegar a la justicia, el que se origina precisamente en el seno de la justicia mediante un proceso judicial en donde la base de una acusación se construye únicamente con la presencia de pruebas serias y ciertas.



Nadie mejor que su familia y amigos conocíamos de sus verdaderas angustias y tristezas, alegrías o frustraciones, pero en ninguna de ellos estaban el temor por la comisión de algún hecho ilícito. Sencillamemte porque Luis María no fué una persona dedicada al mal,sino al bien. Prueba de ello lo demuestran sus distintos trabajos, los cuales dejaron ver la vocación de asistir siempre a las personas que más necesitaron del corazón humano y solidario.



Claro está que cuando una persona viene transitando algunos altibajos anímicos durante algún tiempo, una terrible calumnia en su contra puede impusarlo a tomar una decisión irreversible e irreparable causando un daño de dimensiones inimaginables.



Hoy Luis María no está. Sus pequeñas hijas quedaron sin padre, su madre quedó sin su querido hijo, sus hermanos,siempre unidos, se partieron en mil pedazos y su hijo por nacer jamás podrá conocer y abrazar a su papá.



Queremos y necesitamos en primer lugar hacer el justo duelo que merecemos como familia, pero no sin dejar de evaluar la posibilidad de iniciar las acciones penales y civiles ante quien corresponda en razón de conductas irresponsables que perjudican y destruyen el buen nombre y honor que mantuvo Luis María en vida.

Gracias a tantas personas por acompañarnos y brindarnos su incondicional apoyo en este triste momento".

La ciudad quedó conmocionada con tal hecho, y las opiniones y repercusiones están totalmente divididas debido a que se trata de una persona muy conocida, quien habitualmente participaba en el colegio de sus hijas en actos tradicionales mostrando sus habilidades en el folklore.

También su actual pareja y la ex esposa son personas reconocidas en la ciudad.

El gobierno municipal decretó dos días de duelo por el fallecimiento del funcionario.