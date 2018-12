A una semana de la denuncia, Darthés solo piensa irse del país

Sin abogados que lo representen y sin aliados en los medios, el actor acusado de violación por Thelma Fardin analiza la posibilidad de exiliarse a Brasil

A una semana de la conferencia de prensa realizada por las Actrices Argentinas para acompañar a Thelma Fardin en su denuncia contra Juan Darthés por violación, el actor se encuentra recluido en su hogar en Nordelta, aunque se estima que no quiere estar mucho tiempo más en ese lugar.

Así lo hizo saber una nota publicada en la revista Noticias, en donde dice: "Sin abogados, sin aliados en los medios y cometiendo un error tras otro, Darthés sólo piensa en una cosa: irse del país".

Pero este medio no fue el único que comentó este tema. Según comentarios de periodistas, el actor está recluido en su casa, medicado, sin poder conseguir un abogado que lo defienda y con planes de dejar el país.

Uno de los que habló fue Jorge Rial, quien dijo en su programa Intrusos que Darthés se encuentra medicado debido al estrés que le produjo la denuncia de su excompañera. A esta situación se suma que su últimos abogados, Ana Rossenfeld primero y Fernando Burlando después, abandonaron su defensa.

"Voy a hablar con él antes de tomar una decisión", dijo el mediático abogado ante quien le pusiera un micrófono pero, finalmente, la decisión fue no representar al acusado.



Otro de los periodistas que habló fue Carlos Monti, quien aseguró que el actor planea irse del país junto a su familia debido a que, como él mismo afirmó ante las cámaras, "su carrera está muerta". Su destino podría ser Brasil.

Sin embargo, según comentan, también habló durante varias horas con tres abogados para ver si podía contratar a alguno de ellos: el primero le pidió u$s300.000, el segundo se negó y fue muy crítico con la defensa pública que hizo el actor en su entrevista con Mauro Viale y el tercero directamente le respondió que no tomaría el caso.



Monti deslizó que no sería muy alocado que Darthés termine con un defensor oficial, es decir, un abogado provisto por el Estado, ya que en el ambiente judicial nadie quiere hacerse cargo de una defensa tan difícil. Esto ocurrirá siempre y cuando no se vaya del país.