EEUU: Diputados aprobó financiamiento del muro con México

Avalaron el proyecto de ley para entregarle al presidente Trump 5.000 millones de dólares y empezar la obra en la frontera entre Estados Unidos y México

La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó el jueves un proyecto de ley para entregarle al presidente Donald Trump 5.000 millones de dólares y comenzar la construcción del muro en la frontera con México, además de fondos para mantener funcionando a varias agencias gubernamentales más allá del viernes.

La Cámara baja aprobó el proyecto de ley que entrega financiamiento temporal por 217 votos contra 185.

El Senado aprobó tarde del miércoles una versión diferente del proyecto y no estaba claro si consideraría la versión aprobada por los integrantes de la Cámara de Representantes.

Más temprano, el líder demócrata en el Senado, Chuck Shumer, dijo que la medida considerada por la Cámara baja no obtendría los 60 votos necesarios en el Senado para ser aprobada.

Trump ha dado señales confusas sobre qué tanto presionará para conseguir los 5.000 millones de dólares para el muro fronterizo. Pero no cedió el jueves, cuando dijo a los líderes republicanos de la Cámara de Representantes que no firmaría la ley del Senado que no incluía los fondos.

El miércoles, el Senado aprobó un proyecto de presupuestos a corto plazo con el que se evitaría un cierre parcial administrativo durante las fiestas pero que no incluyó los fondos que demandó Trump para el muro con México.

El proyecto, impulsado por los republicanos y pactado con los demócratas, contempla fondos para financiar la Administración durante siete semanas a partir de la medianoche del viernes al sábado, cuando expiran los actuales, hasta el 8 de febrero.