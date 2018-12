Controles en las rutas: qué papeles hay que presentar

El Ministerio de Transporte lanzó el Operativo de Verano en el que se dispondrán puestos de control en diversos puntos turísticos

Este miércoles comienza el Operativo de Verano del Ministerio de Transporte, que realizará controles especiales durante diciembre, enero y febrero en 264 puntos turísticos del país.

De esta forma, habrá puntos móviles de control para vehículos particulares en las rutas nacionales, donde se realizarán test de alcoholemia y se verificará que circulen con la documentación obligatoria.

También se dispondrán radares para monitorear que se respete la velocidad máxima establecida.

A continuación, un listado de la documentación que deberán presentar los conductores:

- Licencia de Conducir vigente y habilitante para el tipo de vehículo.

- D.N.I.

- Cédula de Identificación de Vehículo (cédula verde), cédula para permitir conducir a un tercero (cédula azul) o autorización ante escribano.

- Oblea y Certificado de la Revisión Técnica Obligatoria (según legislación donde se encuentra radicado el vehículo).

- Comprobante vigente de la póliza de seguro obligatoria

- Ambas chapas patentes colocadas visibles, sin alteraciones, en buen estado y en lugar correspondiente

- Comprobante de pago de la patente

- Comprobante y oblea vigente para vehículos con GNC.