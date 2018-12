Trump amenaza con cerrar la frontera con México

El presidente de Estados Unidos tildó a demócratas de "obstruccionistas" por rechazar el muro. "Nos obligarán a cerrar la frontera sur por completo", dijo

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este viernes que su país se verá "forzado" a cerrar la frontera con México si el Congreso no le permite construir el muro.

"Nos obligarán a cerrar la frontera sur por completo si los demócratas obstruccionistas no nos dan el dinero para terminar el muro", expresó en su cuenta de Twitter.

We will be forced to close the Southern Border entirely if the Obstructionist Democrats do not give us the money to finish the Wall & also change the ridiculous immigration laws that our Country is saddled with. Hard to believe there was a Congress & President who would approve! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28 de diciembre de 2018

Luego indicó que "EEUU pierde mucho dinero en el comercio con México bajo el TLCAN, más de 75 mil millones de dólares al año (sin incluir el dinero de la droga)" y señaló que el cierre de la frontera será una "operación de ganancias" para su país.

Por último, dijo que le cortará la ayuda económica a Honduras, Guatemala y El Salvador por "no hacer nada" para evitar las caravanas de migrantes.

....The United States looses soooo much money on Trade with Mexico under NAFTA, over 75 Billion Dollars a year (not including Drug Money which would be many times that amount), that I would consider closing the Southern Border a “profit making operation.” We build a Wall or..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28 de diciembre de 2018

.....close the Southern Border. Bring our car industry back into the United States where it belongs. Go back to pre-NAFTA, before so many of our companies and jobs were so foolishly sent to Mexico. Either we build (finish) the Wall or we close the Border...... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28 de diciembre de 2018

.....Honduras, Guatemala and El Salvador are doing nothing for the United States but taking our money. Word is that a new Caravan is forming in Honduras and they are doing nothing about it. We will be cutting off all aid to these 3 countries - taking advantage of U.S. for years! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28 de diciembre de 2018

Las acciones que tomaron el jueves Trump y el Congreso apuntan a que el cierre parcial de la Administración durará hasta principios de 2019, como mínimo, cuando los miembros del Senado volverán a reunirse para abordar la cuestión.

"El presidente (Trump) no quiere que el Gobierno permanezca cerrado, pero no firmará una propuesta que no priorice primero la seguridad de nuestro país", indicó la Casa Blanca en un comunicado, después de que el propio Trump cargara contra los demócratas por no apoyar la construcción del muro.

La oficina presidencial argumentó que Trump y su equipo "se quedaron en Washington durante la Navidad con la esperanza de negociar un pacto para reabrir la Administración", pero recriminó a los demócratas que "decidieran irse a casa".

La actitud inamovible de Trump choca desde hace seis días con el Senado, que no logra alcanzar un pacto que satisfaga al mandatario y que, por ende, reabra las puertas de la Administración que han cerrado.

De este modo, la Cámara Alta estadounidense anunció el jueves que no llegó a un acuerdo en las últimas horas y comunicó que sus integrantes no volverán a reunirse hasta el 2 de enero.

La clausura del Gobierno federal es parcial porque tres cuartas partes de la Administración -incluido el Pentágono- tienen fondos hasta septiembre de 2019.

No obstante, la parálisis afecta a agencias de diez departamentos del Ejecutivo, incluyendo Transporte y Justicia; así como a decenas de parques nacionales, que suelen ser una gran atracción turística.

Este es el tercer cierre que afronta Trump desde que llegó al poder a principios de 2017. El primero se produjo en enero de este año, coincidiendo con su primer aniversario en la Casa Blanca, y se alargó durante tres días; mientras que el segundo fue en febrero y duró apenas unas horas.