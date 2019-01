Urtubey: "Voy a ser candidato a presidente"

Juan Manuel Urtubey ya confirmó que en 2019 será candidato a la presidencia de la Nación por el frente peronista "Alternativa Federal"

"Voy a ser candidato a presidente porque para salir de la crisis tenemos que salir de la grieta que nos ofrecen Macri y Cristina", dijo el político en dos entrevistas con La Nación e Infobae. "Macri fracasó", explicó rotundamente.



Urtubey no descartó tener que ir a elecciones internas con el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, ya que ambos piensan que es necesario"salir de la grieta e ir a un gobierno de unidad nacional".

"Necesitamos construir una Argentina desarrollista donde la producción y el trabajo sean el eje de la política pública y no variables que se acomoden según la macroeconomía", dijo al matutino. Se refirió a que ambos coinciden en la necesidad de "generar consensos y políticas de estado" e "ir a mecanismos de democracia semidirecta".



“En el peronismo federal en su mayoría acompañamos al Gobierno y vamos a seguir acompañando hasta el último día” (Juan Manuel Urtubey).



"Vengo gobernando una provincia desde hace mucho tiempo y he planteado un modelo de país mucho más federal", dijo Urtubey asegurando que a Massa le falta una mirada federal "por origen, naturalmente". Urtubey dijo a "La Nación" que propone "un sistema parlamentario con un jefe de Gabinete designado y removido por el Congreso".



“El Gobierno ha defraudado la enorme expectativa que había generado al plantear un cambio no solo en la economía, donde a todas luces el plan no funcionó, sino que reformas estructurales como la reforma política", dijo el gobernador, quien asegura que Cambiemos no cumplió sus promesas de mejorar la institucionalidad y que "tampoco mejoró la calidad de vida de los argentinos". "Claramente, Macri fracasó”, sentenció.



“Quiero ser parte de un gobierno de unión nacional que salga de la lógica de confrontación y, obviamente, no estar involucrados en hechos de corrupción”, dijo Urtubey, quien también se refirió a posibles alianzas con el kirchnerismo: "Los kirchneristas que estén de acuerdo con lo que estamos planteando que hay que hacer con la Argentina, que vengan. Creo que el destino es un gobierno de unidad nacional que va a incluir a todos: kirchneristas, macristas, socialistas...".



Sin embargo, rechazó rotundamente una alianza Cristina Kirchner: "Definitivamente no. Porque creo que la Argentina lo que está buscando es otra cosa. Los pueblos no vuelven al pasado. Hay algunos datos positivos del kirchnerismo, sin ninguna duda. Algunos los he acompañado en su momento. Hay que garantizar que puedan continuar. Pero la Argentina tiene que ir para adelante. Tenemos que salir de esta encerrona que es la grieta. La única manera de sellar la grieta es con unidad nacional".



"Tenemos que salir de la lógica de macrismo y kirchnerismo. Eso no le sirve a la Argentina", dijo a Infobae. "Hay que construir algo superador. Porque si queremos ir hacia el futuro, nuestro patrón referencial es el futuro de Argentina, no el pasado". El gobernador y ya precandidato a la presidencia, cree que Argentina también tiene que superar a Cambiemos y a Macri: "Si el pasado fue hace dos años, tres o veinte, es lo mismo".