Se ha registrado una fuerte explosión seguida de un tiroteo, en un complejo que alberga un hotel y oficinas en un barrio residencial de Nairobi, constató un periodista de la AFP.

La deflagración se produjo en el complejo 14 Riverside en el barrio de Westlands, donde se encuentra el lujoso hotel DusitD2 y se escuchó desde la oficina de la AFP, situada a más de 5 km del lugar.

El grupo terrorista Al Shabaab se ha atribuido lo que dice que es "una operación en curso en Nairobi".

"Estamos detrás del ataque en Nairobi. La operación está en marcha. Daremos detalles más tarde", afirmó Abdiasis Abu Musab, portavoz del grupo terrorista somalí.

"Los atacantes han estado peinando el edificio y disparando sin rumbo. Es demasiado aterrador imaginarlo. Estoy dentro del edificio que está bajo ataque", citó el portal Nairobi News las palabas de "un colega" que se encuentra en el interior del complejo.

Desde la agencia Reuters informan que un hombre salió del edificio cubierto de sangre mientras los estudiantes estaban siendo evacuados de un centro universitario cercano.

En las imágenes retransmitidas por las televisiones se pudo observar que tres autos quedaron envueltos en llamas junto a la entrada del complejo.

"Hubo una bomba, hay muchos tiros", murmuró un empleado de las oficinas del Dusit Hotel contactado por teléfono por la AFP, que pide permanecer en el anonimato.

"Ha habido un incidente en el Riverside Drive y se ha enviado a la policía. Por favor, sean pacientes", declaró a la prensa el portavoz de la policía keniana Charles Owino.

Hasta el momento, varias ambulancias de la Cruz Roja llegaron al lugar y atendían a heridos leves. Muchas personas huían del barrio corriendo.

En el diario local Star ya se confirma la muerte de al menos tres personas.

#Breaking: Explosions and gunfire near upscale hotel in Nairobi, Kenya. We are watching live video from the scene. Cars are burning and we are hearing loud pops that sound like gunfire. I've seen at least two people carried away with injuries. #KOMOnews pic.twitter.com/PLEfbtCOV5