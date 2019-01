Bolsonaro en Davos: "La izquierda ya no prevalecerá en América Latina"

Invitado especial en la inauguración del foro, el mandatario brasileño dijo que trabajará por la estabilidad macroeconómica de su país

El presidente brasileño, el ultraderechista Jair Bolsonaro, aseguró este martes en un discurso ante el Foro Económico Mundial de Davos que la izquierda "no prevalecerá" en América Latina.

"No queremos una América bolivariana como hace poco existía en Brasil con gobiernos anteriores (...) La izquierda no prevalecerá en esta región, lo que es muy bueno en mi opinión no solo para América del Sur sino también para el mundo", dijo ante la élite política y económica mundial.

En su primer discurso en el Foro Económico Mundial de Davos, Bolsonaro brindó un mensaje breve -de unos 5 minutos- pero contundente. Presentó sus principales lineamientos en materia económica y pidió que los empresarios confíen en su país.

"Vamos a defender a la familia, a los verdaderos derechos humanos", resaltó.

Habló de las reformas que su equipo está encabezando y dijo que "es una gran oportunidad de mostrar al mundo el Brasil que estamos construyendo. Por primera vez un presidente montó un equipo de ministros muy calificados", subrayó el jefe de Estado que llegó al poder el pasado 1 de enero.

"Gozamos de credibilidad para llevar adelante las reformas que debemos hacer", recalcó. También se mostró optimista en que el mundo le dará a su país "la confianza".

"Somos el país que más preserva el medio ambiente", dijo en alusión a los críticos que lo señalan en materia ecológica.

"Trabajaremos para la estabilidad macroeconómica y para equilibrar las cuentas públicas. Buscaremos que Brasil ingrese al mundo", completó.

Invitado especial en la inauguración del foro, Bolsonaro sostuvo que estuvo en contacto con Macri y sus pares de Chile y Paraguay, con quienes comparte la visión de una Sudamérica "fuerte".

El lunes, el Fondo Monetario Internacional (FMI) dio un espaldarazo a la economía del país vecino en sus nuevas previsiones.

Según el FMI, la mayor economía latinoamericana está en la senda de la recuperación después de la recesión de 2015 y 2016, y auguró un crecimiento revisado al alza de 0,1 puntos porcentuales, hasta el 2,5% en 2019.