Murió la beba de la nena de 12 años que había sido violada en Jujuy

Había nacido el viernes pasado por cesárea. La madre menor de edad cursaba la semana 23 de embarazo luego de haber sido violada por un vecino

La Dirección del Hospital Materno Infantil Héctor Quitana de Jujuy informó que a las 20.30 de este martes murió Esperanza, la beba de la nena de 12 años que había sido violada y a la que le practicaron una cesárea la semana pasada.



La beba había nacido el viernes pasado, cuando a la nena de 12 años se le realizó una cesárea para interrumpir el embarazo de 23 semanas que llevaba. Pesó al nacer 703 gramos.



"Es una bebé que ha nacido viva, está en neonatología y se va a dar en adopción. No va a entrar en contacto con la madre", informó ese día el ministro de Salud de la provincia del norte, Gustavo Bouhid.



Con respecto al estado de salud de la bebé, el funcionario comentó: "Ahora hay que esperar la evolución porque hay algunos (recién nacidos) de bajo peso que no han continuado su vida, otros que han quedado con secuelas y otros que están bien".



El ministro de Salud aseguró que la menor de edad que estaba embarazada y su madre aceptaron, mediante un consentimiento firmado, que se realizara la cesárea. La intervención fue ordenada por la Justicia, que tuvo en cuenta el protocolo de interrupción del embarazo contemplado en la ley.



"En el equipo interdisciplinario del hospital se decidió dar cumplimiento al fallo de la Corte Suprema a través de una cesárea que fue realizada en el día de la fecha. Hay un vacío legal: el Fallo no dice ni a qué edad ni con qué procedimiento, acá se hizo una interrupción del embarazo a través de una cesárea", explicó Bouhid.



El ministro de Salud de Jujuy recordó además que su posición respecto de la Interrupción Voluntaria del Embarazo fue pública: "Estoy a favor de la vida, no creo que la muerte solucione nada".



Una semana antes, la madre de la menor había denunciado que su hija fue abusada por un hombre de 60 años en la localidad de San Pedro, por lo que había sido internada para practicarle la intervención.



A través de un comunicado, el Sanatorio señaló que "en el día de la fecha se procedió a realizar la interrupción legal del embarazo a la menor de 12 años, cumpliendo con todos los derechos que la asisten y respetando tanto voluntad como la de su madre, procediendo de acuerdo a la normativa legal vigente jurisprudencia aplicable".



"El recién nacido fue recepcionado y asistido por el personal del servicio de neonatología, de acuerdo a las normas de atención", agregó.