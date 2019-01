Trump reconoce a Guaidó como presidente de Venezuela y la crisis llega a su máxima tensión

En medio de una jornada de protestas opositoras y frente a una multitud en las calles de Caracas, el líder opositor Juan Guaidó, "en su condición de presidente de la Asamblea Nacional" y "en base a la Constitución" juró este miércoles "como el presidente encargado de Venezuela", según el diario local El Nacional.

De esta forma, se autoproclamó como presidente de Venezuela. Acto seguido, el primer mandatario de los Estados Unidos, Donald Trump, reconoció al titular de la Asamblea Nacional como jefe de Estado interino.

"Asumo la responsabilidad bajo bajo el artículo 333 y 350. Juro asumir el compromiso de la no violencia", aseguró Guaidó ante una multitud.

“Hoy 23 de Enero juro asumir formalmente las competencias del Ejecutivo Nacional como el Presidente encargado de Venezuela para lograr el cese de usurpación”", añadió durante la concentración en Chacao frente a miles de personas que marcharon para mostrar su apoyo al presidente del Parlamento y la ruta planteada por la oposición.

El mandatario estadounidense casi de inmediato reconoció oficialmente a Guaidó como presidente interino del país petrolero.

Así lo informó vía Twitter el vicepresidente Mike Pence.

Today @POTUS announced the U.S. officially recognizes Juan Guaidó as the Interim President of Venezuela . To @JGuaido #Libertad is restored! pic.twitter.com/4W3hlGplql

La Casa Blanca emitió un comunicado en el que Trump reconoce "oficialmente al Presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaido, como Presidente Interino de Venezuela. En su papel de única rama legítima del gobierno debidamente elegida por el pueblo venezolano, la Asamblea Nacional invocó la Constitución del país para declarar a Nicolás Maduro ilegítimo y, por lo tanto, la oficina de la presidencia quedó vacante".

No faltó mucho más para que Trump escribiera desde su propia cuenta su reconocimiento a Guaidó.

The citizens of Venezuela have suffered for too long at the hands of the illegitimate Maduro regime. Today, I have officially recognized the President of the Venezuelan National Assembly, Juan Guaido, as the Interim President of Venezuela. https://t.co/WItWPiG9jK