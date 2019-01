Juan Guaidó no descartó ofrecer amnistía a Nicolás Maduro y la cúpula chavista

El presidente de la Asamblea Nacional sostuvo que "ningún elemento" se debe descartar para garantizar la salida de la dictadura del poder

En su primera aparición pública luego de juramentar como presidente interino de Venezuela este miércoles ante miles de personas en un acto en Caracas, Juan Guaidó no descartó ofrecer amnistía al dictador Nicolás Maduro y a la cúpula chavista.



"En los periodos de transición han pasado cosas similares. Sucedió en Chile, sucedió en Venezuela en el 58. No podemos descartar ningún elemento, pero hay que ser firme hacia el futuro", confirmó el presidente de la Asamblea Nacional, durante una entrevista con la cadena Univisión, que se podrá ver de forma completa esta noche en el programa de la periodista Patricia Janiot.



"Está en la mesa esa amnistía, esas garantías para todos los que estén dispuestos a ponerse del lado de la Constitución a recuperar el orden democrático", agregó.



De esa manera, Guaidó no descartó que Maduro y la cúpula chavista puedan estar incluidos en la ley que aprobó esta semana el Parlamento, de mayoría opositora, para ofrecer amnistía a los militares que abandonen al dictador y actúen en base a la Constitución.



El diputado opositor es reconocido por gran parte de la comunidad internacional luego de haber asumido las funciones ejecutivas el miércoles.



Pese a la presión interna y externa, Maduro aseguró este jueves, durante un acto en la sede del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que "jamás renunciará".



Durante su pronunciamiento, reiteró su decisión de romper relaciones diplomáticas con Washington e insistió que los diplomáticos estadounidenses deben abandonar el país a más tardar el próximo domingo. Además, ordenó cerrar la embajada y consulados de su país en Estados Unidos.



Si bien el TSJ y la Fuerza Armada expresaron su apoyo a Maduro, Guaidó no desiste en su intención de que esas instituciones se apeguen a la búsqueda del orden institucional.



Estas tensiones también se trasladaron a las calles, donde en los últimos cuatro días al menos 26 personas fueron asesinadas en el marco de la brutal represión de las fuerzas del régimen.