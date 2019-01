Bonafini valoró el apoyo del Ejército Maduro y aprovechó para defender a Milani: "Es inocente"

La titular de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, se refirió a la situación que atraviesa Venezuela luego de las masivas marchas contra el régimen de Nicolás Maduro y destacó el apoyo del Ejército venezolano.



"Cuando hay un Ejército al lado de quien gobierna, un Ejército que realmente es popular, cuando hay un Ejército que se consigue que se piense diferente, ahí es cuando uno tiene casi la seguridad de que Maduro va a ganar, que Venezuela va ganar, que el pueblo de Venezuela va a ganar", sostuvo.



Durante la habitual ronda de los jueves que lleva a cabo en la Plaza de Mayo, Bonafini hizo una comparación entre el rol del Ejército en Venezuela y en Argentina. "Nosotros todavía estamos lejos de eso", afirmó.



Luego, recordó su diálogo con el ex jefe del Ejército argentino César Milani y aseguró que es inocente en la causa por la que se encuentra detenido. Milani fue condenado en 2017 por las detenciones ilegales y torturas a Pedro Olivera, su hijo Ramón Olivera, y a Verónica Matta, en La Rioja en marzo de 1977 durante la última dictadura militar.



"Cuando las Madres propusimos que el Ejército ayudara a las villas a urbanizarlas… yo hablé con Nilda Garré (ex ministra de Defensa) y me aconsejó que hablara con Milani. Yo hablé con él. Y sigo pensando que Milani es inocente. Lo sigo diciendo. Fue toda una operación para destruir lo que habíamos hecho", afirmó.



Bonafini aseguró que con "el Ejército pusimos dos villas de pie y hasta conseguimos darles las tierras" y remarcó que "eso se puede seguir haciendo, no los tenemos que abandonar".



"No todos los milicos son iguales. No todos tienen la misma preparación. Para eso Néstor se jugó la camiseta e hizo unos planes de estudio increíbles. Cambió los libros y los pensamientos de una gran parte del Ejército. No nos tenemos que olvidar", precisó.