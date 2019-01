La Rioja: el “Sí” a otra reelección del gobernador tuvo más votos, pero la oposición dice que no alcanzan

En la consulta popular participó sólo el 44% del padrón. El peronista Casas dice que quedó autorizado a buscar un tercer mandato

En medio de una discusión sobre la interpretación de los resultados de la consulta popular, marcada por una baja asistencia, el gobernador peronista Sergio Casas se adjudicó haber quedado habilitado para aspirar a un tercer mandato en La Rioja.



Con el 99,12% de mesas escrutadas, el “Sí” conseguía 70.945 votos (25,2% del padrón) contra 50.247 (17,9%) del “No”. Fue a las urnas apenas el 43,95% de los ciudadanos habilitados.



Los referentes de Cambiemos remarcaron la baja participación en los comicios y rechazaron que el resultado implicara un apoyo a la enmienda constitucional, por lo que la disputa tendrá nuevos capítulos en la Justicia. Se trató de la primera elección a nivel provincial de un calendario cargado a lo largo del año.



Apenas terminada la votación, aun sin datos del escrutinio, ya se había precipitado la controversia sobre la lectura del resultado. Voceros oficiales del gobernador Casas salieron a asegurar que la oposición no había conseguido que el “No” alcanzara el 35% del padrón, por lo que sostuvieron que el mandatario peronista podrá ser candidato para un nuevo mandato.



Héctor Durán Sabas, fiscal de Estado provincial, dio como aprobada la reforma: “La enmienda ya es norma constitucional, ha quedado incorporada porque no se han conseguido los guarismos para que sea rechazada. No tenemos que buscar interpretaciones donde no caben. La voz del pueblo es la voz de Dios y tienen que escucharla”.



“Es un triunfo de la democracia, donde el pueblo se ha podido expresar”, dijo Casas en conferencia de prensa, al conocerse la ventaja del “Sí”. También sostuvo que el apoyo a la enmienda “le ganó al ‘No’ por 58 a 42 por ciento”. Y que el caudal de los que se oponen a la re-reelección “quedó en el 18% del padrón”, cuando se requería el 35%”, según su opinión.



Casas fue vicepresidente de Luis Beder Herrera de 2011 a 2015, ese año se convirtió en primer mandatario de la provincia y para un tercer período necesita la reforma de la Constitución. Con 280.699 electores habilitados, para alcanzar el 35% había que superar los 98.000 votos.



Los sectores que integran Cambiemos-Fuerza Cívica Riojana insistieron en otra interpretación: que para ratificar la reforma era el oficialismo el que debía superar el 35% del padrón, algo que tampoco consiguió y por eso Casas no quedaría habilitado para postularse.



También plantearon que la enmienda debería avalarse en una consulta popular con la próxima elección a gobernador e implementarse más adelante, y denunciaron previa violación de la veda electoral, clientelismo y otras irregularidades.



“Seguramente querrán interpretar este resultado a favor de ellos pero, más allá de que la quieran vender como quieran, hoy perdieron”, aseguró el radical Julio Martínez, perfilado para ser candidato a gobernador este año, en fecha aún no confirmada, aunque se estima que Casas despegará el comicio de la elección presidencial de octubre.



“Esta maniobra quedó deslegitimada, se abren las puertas de una provincia para todos”, agregó el ex ministro de Defensa. En el espacio opositor confluyen también el vicegobernador Néstor Bosetti y el intendente de la capital, Alberto Paredes Urquiza (ambos del peronismo disidente), junto a los radicales Héctor Olivares e Inés Brizuela.



El Gobierno nacional siguió con atención la jornada, con contactos de Marcos Peña -jefe de Gabinete- y Rogelio Frigerio -ministro del Interior- con Martínez y Paredes Urquiza.



El ex gobernador peronista Luis Beder Herrera, padrino político de Casas, había llamado a no votar y buscó sacar provecho con críticas a ambos sectores. “Quiero agradecer a todo el pueblo riojano por no acompañar el mamarracho”, expresó en las redes.



La controversia está planteada por la ambigüedad de la redacción del artículo 84 de la Constitución provincial, que abre lugar a las interpretaciones: “Toda propuesta que sea sometida a consulta popular obligatoria se tendrá por rechazada por el pueblo si una mayoría de más del 35% de los votos de los electores inscriptos en el Registro Electoral no la aprueba”.



Cambiemos ya había recurrido a la Corte Suprema para frenar la consulta: en voto dividido el máximo tribunal dijo que no había “caso” para tratar porque “no se había producido el agravio”, es decir el intento de Casas de ir por otro período. Y dejó el escenario abierto para pronunciarse si el gobernador confirma su postulación.



La UCR anunció que volverán a ir a la Corte y remitieron a dos antecedentes de consultas en la provincia, en 2007 y 1986. “En ambos casos no se consideró el ‘No’”, aseguró Martínez.