EE.UU. presiona a Maduro con un bloqueo de u$s7.000 M contra PDVSA

El asesor de Seguridad Nacional de EEUU, John Bolton, informó que totalizarán u$s11.000 millones en el año. Buscan impedir que Maduro reciba los fondos

Estados Unidos impuso el lunes fuertes sanciones por u$s 7.000 millones a la petrolera estatal venezolana PDVSA, las medidas más duras hasta ahora contra el gobierno del presidente socialista Nicolás Maduro.



Las sanciones fueron anunciadas por el asesor en Seguridad Nacional John Bolton, con el objetivo de aumentar la presión contra Maduro y demostrar el apoyo de Washington a Juan Guaidó, el líder opositor venezolano que se proclamó presidente interino la semana pasada y fue reconocido de inmediato por Estados Unidos y otros países.



Las sanciones impactarán en u$s 11.000 millones en exportaciones durante todo el año.



"Hemos continuado exponiendo la corrupción de (el presidente venezolano Nicolás) Maduro y sus amigos y la medida de hoy garantiza que ya no puedan saquear los activos del pueblo venezolano", dijo el asesor a periodistas.



PDVSA es la fuente de ingresos más grande de Venezuela y posee la filial estadounidense Citgo Petroleum, el activo extranjero más importante del país miembro de la OPEP.



Los funcionarios estadounidenses dijeron que las sanciones a PDVSA están destinadas a impedir que el gobierno de Maduro reciba los fondos de la compañía petrolera, según Ámbito.



Hasta ahora, el presidente Donald Trump había evitado apuntar al sector petrolero de Venezuela, por el temor a agravar las penurias de los venezolanos y por el perjuicio que puede causar a empresas y consumidores estadounidenses.