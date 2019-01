La Asamblea Nacional de Venezuela investigará la "represión y agresión" de las fuerzas chavistas durante las protestas

Una comisión del Parlamento, de mayoría opositora, se encargará de determinar la "responsabilidad" de todos los funcionarios que avalaron la violencia

La Asamblea Nacional de Venezuela (AN), de mayoría opositora, aprobó este martes pedir a una de sus comisiones que investigue la actuación "violenta" de policías y militares chavistas durante las protestas que se desarrollaron las últimas dos semanas en el país contra el dictador Nicolás Maduro.



En un acuerdo aprobado por la mayoría opositora, los diputados acordaron "instar a la Comisión de Política Interior a investigar estos hechos de represión y agresión por parte de cuerpos de seguridad" del régimen.



La comisión tendrá la tarea de determinar la "responsabilidad" de todos los funcionarios que actuaron en contravención a los derechos a la protesta que consagra la Constitución venezolana.



Asimismo, señalan que esta represión habría contrariado "la indicación del presidente encargado, Juan Guaidó, de no arremeter violentamente contra los ciudadanos que se encuentren manifestando".



Según varias ONG, al menos 35 personas murieron y 350 fueron detenidas durante las protestas antigubernamentales que ocurrieron la pasada semana en todo el país.



Entre los detenidos, figuran más de 80 niños, de acuerdo a datos suministrados el lunes por las diputadas opositoras Adriana Pichardo y Delsa Solórzano, aunque el Legislativo cifró en 77 estas detenciones.



En ese sentido, el Parlamento venezolano señaló tener conocimiento de "tratos inhumanos y degradantes por parte de algunos órganos de seguridad", al tiempo que rechazó "contundentemente" estos actos.



La Asamblea, por su parte, pidió a la Fiscalía "legítima" que procese "a los perpetradores de actos que violenten los derechos humanos de los venezolanos", y que deje constancia para que quienes sean hallados culpables no puedan adherirse a la amnistía que garantiza una ley que sancionó hace varias semanas la misma Cámara.



Las acciones del Parlamento ocurren en medio de la tensión política que se disparó hace casi una semana, cuando Guaidó juró ante miles de simpatizantes que asumía las competencias del Ejecutivo ante la "usurpación" que, considera, hace Nicolás Maduro de la Presidencia.