La Ciudad prohibió las parrillas en las inmediaciones de los estadios

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires decidió poner un freno a los famosos carritos de choripanes y hamburguesas que ya no podrán estar en las inmediaciones de los estadios.



"Por un tema de seguridad y mejora de accesos, se decidió sacar las parrillas. Se hicieron inspecciones, muchas no tenían los papeles en regla; esas se sacaron porque no pueden estar en espacio público", señalaron desde el ministerio de Ambiente y Espacio Público.



De esta forma, el Gobierno deberá reubicar a los vendedores en otras zonas. "Los que tienen permisos para vender podrán seguir haciéndolo, pero ya no tan cerca de los estadios", agregaron a este medio.



Según una disposición del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con fecha del 16 de enero de 2019, tampoco otorgarán nuevos permisos para la venta de alimentos y bebidas en los alrededores de las canchas.



"La categoría III (puestos de comida) no podrá estar en las inmediaciones de los estadios de fútbol de la Ciudad en los días y horarios que se lleven a cabo eventos deportivos", indica el documento al que accedió este medio.



"Esta medida tiende a mitigar los riesgos posibles que se puedan generar por el ejercicio de la actividad de venta en eventos de tanta magnitud, masividad y complejidad", agrega.