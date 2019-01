Larreta tampoco desdoblará las elecciones porteñas

Fuentes del Gobierno de la Ciudad confirmaron que los comicios a Jefe de Gobierno porteño tendrán lugar en conjunto con las presidenciales de octubre

La Ciudad de Buenos Aires no desdoblará este año las elecciones a jefe de Gobierno porteño que tendrán lugar en consonancia con las presidenciales en octubre próximo, según confirmaron a ámbito.com fuentes oficiales.



Al igual que anunciara ayer la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, los funcionarios de Cambiemos acordaron ir en elecciones unificadas a las urnas.



Semanas atrás, Horacio Rodríguez Larreta y Diego Santilli habían coincidido en bajar las expectativas sobre comicios porteños y deslizaron que el jefe de Gobierno podría ir por la reelección.



“Nosotros siempre hemos dicho que tener seis elecciones en un año en la Ciudad era un poquito fuerte”, había sostenido el vicejefe porteño en aquella oportunidad.



Finalmente, y ante una consulta sobre la candidatura de Macri a la reelección, Rodríguez Larreta había dado por hecho que el primer mandatario aspirará a un nuevo mandato, al sostener: "Va a ser Mauricio el candidato".



Este martes, se anunció que Vidal tampoco desdoblará las elecciones bonaerenses y la decisión fue justificada por el jefe de Gabinete bonaerense, Federico Salvai, al señalar que "no queremos que la gente vaya más veces a votar, porque no nos parece bien cambiar las reglas de juego a poco de la elección, y además porque es muy costoso".



La explicación está fundamentada en que "pensamos en los bonaerenses sin ninguna especulación electoral", añadió.