Juan Guaidó les pidió a los militares que dejen de apoyar a Maduro: "Es crucial para un cambio de gobierno"

En una columna de opinión en The New York Times, el autoproclamado presidente de Venezuela dijo que al Ejecutivo chavista "le queda poco tiempo"

El autoproclamado "presidente encargado" de Venezuela, Juan Guaidó, escribió una columna de opinión en el diario The New York Times, uno de los principales medios de los Estados Unidos, en donde manifestó que es "crucial" que los militares dejen de apoyar a Nicolás Maduro para cambiar el gobierno de ese país.



"La retirada del apoyo por parte de los militares de Maduro es crucial para permitir un cambio en el gobierno, y la mayoría de los que están en servicio están de acuerdo en que los últimos problemas del país son insostenibles. La transición requerirá el apoyo de contingentes militares clave. Hemos tenido reuniones clandestinas con miembros de las fuerzas armadas y las fuerzas de seguridad", escribió Guaidó.



El presidente de la Asamblea Nacional dijo que la mayoría de las fuerzas de seguridad consultadas está de acuerdo en que el statu quo no puede continuar. Para mostrar el respaldo del gobierno de los Estados Unidos, la vocera de la Casa Blanca, Sarah Sanders, tuiteó un enlace al artículo de opinión de Guaidó junto con el mensaje: "Estados Unidos está con el pueblo de Venezuela".



En el artículo titulado "La fuerza es la unión", el titular de la Asamblea Nacional marcó un paralelismo de la situación actual con lo que ocurrió en la década del '50 durante la presidencia de Pérez Jiménez. "Hoy los venezolanos nos vemos una vez más ante el desafío de restaurar la democracia y reconstruir el país", enunció.



Como lo hizo en varias entrevistas y discursos que dio a lo largo de las últimas semanas, Guaidó afirmó que las elecciones del 20 de mayo de 2018 "fueron ilegítimas" por lo que, según afirmó, "Nicolás Maduro está usurpando la presidencia de la república".



Luego, se defendió de las críticas frente a los que lo cuestionan: "No asumí la presidencia encargada ese día por decisión propia, sino en apego a la Constitución. Nicolás Maduro ya perdió su base de apoyo popular".



Sobre el final, Guaidó enfatizó que a "Maduro le queda poco tiempo usurpando la presidencia" por lo que, manifestó, necesita del apoyo de los gobiernos, instituciones y personas en el mundo "que creen en la democracia y la libertad".



"Para lograr su salida con el menor derramamiento de sangre, todos los venezolanos debemos permanecer unidos y presionar para el quiebre final del régimen. Debemos encontrar soluciones efectivas a la grave crisis humanitaria que padecemos, así como seguir construyendo un camino hacia el entendimiento y la reconciliación. En la unión está la fuerza y la salvación de toda Venezuela", cerró.