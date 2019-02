Video: Olmedo y Samid casi terminan a las trompadas en la TV

El empresario de la carne discutió con el polémico candidato a presidente. Se vivió un tenso intercambio sobre diferencias entre kirchnerismo y macrismo

Alfredo Olmedo y el empresario de la carne Alberto Samid protagonizaron un tenso episodio en un estudio de televisión, que estuvo cerca de terminar en un intercambio de golpes.

“Tanto este Gobierno como el anterior son dos fracasos”, dijo el polémico Alfredo Olmedo. El política norteño expresó sus opiniones sobre la situación del país y sobre el kirchnerismo, lo que hizo reaccionar duramente a Samid, que se manifiesta como peronista.

“El Gobierno peronista hizo de todo. Todos los días se abrían empresas, fábricas, negocios. Este cerró todo y sigue teniendo problemas", lanzó Samid. En respuesta, Olmedo insistía con que los gobiernos kirchneristas y macristas fueron "lo mismo".

“¡Mentira!”, gritó Samid, quien remarcó que desde su partido hicieron "un gobierno perfecto".

"Néstor Kirchner hizo un gobierno extraordinario y Cristina lo mismo. Qué vamos a comparar. Salga a la calle y va a ver que esto es un desastre y les importa tres pitos. A este Gobierno no le interesa la gente. Para los globitos están todos, para ayudar no hay ninguno. ¡Están todos en Punta del Este!”, agregó.

Olmedo mantuvo la calma y contestó: "Si quiere ir por la fuerza y matarme quizás me mate, pero quizás nunca va a matar mi pensamiento que ya está instalado en toda la sociedad argentina. Este Gobierno y el anterior son las dos caras de la misma moneda".

Ya enardecido, Samid añadió: “Pichetto, Massa y Urtubey es el macrismo de la B. Nosotros somos el peronismo de la resistencia, con Cristina, con Kicilloff, con todo el peronismo. ¡El macrismo de la B trabaja con ellos hasta las 6 de la tarde y a la noche van a los canales a hacerse los opositores!”.

Y advirtió a Olmedo: "Usted me tiene que pedir perdón públicamente. Si lo hace, no va a tener ningún problema conmigo. Si no lo hace, va a tener un problema enorme a 20 metros de acá".

Para tratar de cerrar el episodio, Olmedo se levantó y se acercó hasta el empresario extendiéndoles su mano: "Samid, yo tengo la humildad. Si le tengo que pedir perdón, yo le pido disculpas. No lo quise herir a usted. Soy un hombre de honor, de ley y de palabra".