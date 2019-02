Macri cumplió 60 años y Twitter estalló con saludos y críticas

"Me está costando asumir este dígito, porque cuando mi viejo cumplió 60, tengo patente haber dicho: 'Qué viejo que está'", indicó el Presidente

En su natalicio, el mandatario recorrió obras, recibirá ministros en la Quinta de Olivos y viajará a Chapadmalal. Las redes se llenaron de saludos y críticas.

"Me está costando asumir este dígito, porque cuando mi viejo cumplió 60, tengo patente haber dicho: 'Qué viejo que está'. Claro, yo tenía 30. Me parecía que era una edad a la que era imposible llegar. Y de golpe llegó. Y estoy en cortocircuito porque no me siento de 60", con esa frase Mauricio Macri habló de su cumpleaños.

El presidente cumplió 60 año y en una entrevista con el filósofo Alejandro Rozitchner confesó que casi muere en un accidente a los 39 por su preocupación de cumplir 40 y reveló que proyecta su vida hasta los 85.

En ese sentido, destacó que cuando deje la presidencia le gustaría aprender a cocinar, paisajismo, tener más conocimientos del "tema tecnológico, del mundo digital, que soy bastante básico" y "jugar mejor a las cartas".

Te puede interesar Usuarios sorprendidos: compras realizadas en enero con la tarjeta Visa, aparecieron duplicadas

Haciendo declaraciones en C5N que ahora quiere que desaparezca vía la justicia adicta. #MacriNoCumple https://t.co/tKD6hkMqhd — Jose Alfredo Suarez (@josesuarez1960) 8 de febrero de 2019

#MacriNoCumple con nadie. Pero acaso la mentira más cruel, la más perversa, haya sido prometerles a lxs jubiladxs que iban a estar mejor. A ellos que dieron todo, que no pueden esperar. A ellos que ya no van a tener revancha. No tiene palabra. No tiene escrúpulos. No tiene perdón pic.twitter.com/Q8buYpiwIq — Gabriela Estévez (@gabiestevezok) 8 de febrero de 2019

Te puede interesar Qué decía el mensaje de Coca Cola que indignó a los pasajeros de un vuelo de Delta

¡Feliz cumpleaños @mauriciomacri! Sigamos adelante con fuerza y convicción en el verdadero cambio con instituciones fuertes, transparentes por una Argentina con desarrollo, verdad y justicia. Un beso Lilita.#FelizCumplePresidente #Felices60 pic.twitter.com/7pbDAvKsOo — Elisa Lilita Carrió (@elisacarrio) 8 de febrero de 2019

¡Feliz cumple @mauriciomacri! Es un orgullo ser parte del cambio que estás llevando adelante en Argentina para que todos vivamos mejor. Con Bárbara te mandamos un beso. #FelizCumplePresidente pic.twitter.com/ZLCiU42Bp8 — Horacio Rodríguez Larreta (@horaciorlarreta) 8 de febrero de 2019

Te puede interesar Astrónomo de Harvard afirma que una nave alienígena está cerca de la Tierra

No cumple con la pobreza cero

No cumple con el dólar

No cumple con Ganancias

No cumple con la inflación

No cumple con los docentes

No cumple con los científicos

No cumple con los jubilados#MacriNoCumple con nada de lo que prometió Macri

Macri miente

Macri es la estafa permanente pic.twitter.com/pPy5f0rCWL — AnitaZen (@AnitaZenOk) 8 de febrero de 2019

Felicidades para el Presidente! Dejamos atrás un año muy duro para todos y para él también, pero ha tenido el coraje de hacer lo que había que hacer para que los argentinos saliéramos adelante. Fuerza @mauriciomacri!! #FelizCumplePresidente #Felices60 pic.twitter.com/3OaLOrF205 — Federico Pinedo (@PinedoFederico) 8 de febrero de 2019

Durante la jornada, Twitter se llenó de mensajes sobre el presidente. Con dos hashtags opuestos, los usuarios se hicieron parte de la celebración. Los macristas usaron #FelizCumplePresidente para dar sus saludos, mientras que los opositores enviaron sus críticas bajo la consigna #MacriNoCumple.

Por la tarde continuó con su actividad oficial en la Residencia de Olivos y más tarde partió rumbo a Chapadmalal, cercano a Mar del Plata, para descansar y celebrar su cumpleaños número 60 junto a su esposa Juliana Awada y su hija menor Antonia.